Dopo i ballottaggi per la sinistra è finito il tempo delle lacrime

Ogni volta che si parla di sconfitta della sinistra e di sua possibile rinascita vengono fuori i nomi di coloro che dovrebbero dirigere il Pd per resuscitarlo e la polemica sul passato e soprattutto sul ruolo attuale e futuro di Renzi. Mi sono fatto questa idea su quel che la sinistra deve fare di sé e per sé. In primo luogo deve decidere che il tempo delle lacrime e dello scoramento è finito. E deve prendere atto che nella sconfitta italiana c’è un vento che non soffia solo in Italia. Io non so se ho più paura del crollo dell’Europa o del successo dell’Internazionale nera che da Roma a Parigi agli Stati ex comunisti e ad altri Paesi del Nord faccia di questo continente il luogo più orribile del pianeta. Quindi basta lacrime e recriminazioni, non sempre si perde per colpa propria. Non siamo onnipotenti al punto da immaginare di poter sormontare un processo mondiale solo cambiando il segretario del Pd.

BASTA LACRIME, SERVE RESISTENZA MOLECOLARE. Come avrebbe reagito un grande partito della sinistra di fronte a una situazione simile? Avrebbe in primo luogo chiamato al combattimento tutto ciò che è rimasto in piedi. Le modalità di resistenza alla destra sono molteplici, alcune affidate a quel che resta delle vecchie organizzazioni da rimettere in piedi, altre a forme nuove e persino autonome di iniziativa. L’iniziativa della mail per invitare la guardia costiere a salvare i migranti in mare è una buona cosa. Bastano poche persone per far girare volantini non solo antirazzisti ma con l’elenco delle cose da fare e che non vengono fatte malgrado i proclami. Non siamo in un regime ma dobbiamo comportarci come se lo fossimo. Resistenza molecolare. Anche se non c’è un partito e la sezione è chiusa.

SERVE ACCANTONARE LE GUERRE FRATRICIDE. Un partito serio tenderebbe ad accantonare le divisioni interne e soprattutto le guerre fratricide. Ormai Renzi è solo un problema burocratico e un tema storico. Oggi non è nelle condizioni di aspirare a nulla se non alla propria sopravvivenza che è un diritto che nessuno deve togliergli. L’unità che va cercata deve essere di doppio tipo. In primo luogo come unità di quelle forze che si richiamano ai valori della sinistra e contemporaneamente come progetto unitario più largo.