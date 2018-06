Ballottaggi, la sinistra sconfitta e la speranza Milano

Siena, Massa, Pisa. È un po’ come fosse caduto il muro di Berlino, la cortina di ferro che dal Dopo guerra aveva decretato la Toscana zona rossa, impermeabile a qualsiasi tentativo dei governi democristiani, pentapartiti e forzaitalioti di conquistarla. Se si aggiunge la caduta di altre roccaforti come Imola, Terni e Ivrea il quadro si completa. Per non dire di Avellino, terra di De Mita, Gargani, Mancino, Capaldo, Cassese, culla di raffinati costituzionalisti, su cui ora svetta la bandiera pentastellata. I ballottaggi del 24 giugno sono la conferma che l’onda montante dei populisti ha assunto dimensioni dilaganti, che niente sembra poter arginare l’irresistibile ascesa di Matteo Salvini e, a ruota, ma in posizione subalterna, del Movimento 5 stelle, tradizionalmente debole alla prova del voto locale, che si aggiudica però qualche importante capoluogo.

LE CAUSE DEL CROLLO SENESE. Ogni città fa storia a sé, nel senso che al di là della conferma della tendenza nazionale, l’esito delle urne è il frutto di come esse sono state amministrate. Il caso più eclatante è quello di Siena, dove l’eclisse del Montepaschi è andata di pari passo con quella della sua classe dirigente. Si dirà che sulla città del Palio la Lega ha concentrato le sue attenzioni, e che il suo segretario vi ha fatto ben tre volte visita per sostenere la corsa del neosindaco Luigi De Mossi. Eppure anche il Partito democratico, consapevole del rischio di perdere una supremazia esercitata ininterrottamente per 70 anni, non aveva lesinato nel mandare i suoi uomini più rappresentativi. Ma il crollo di Siena ha ragioni che travalicano l’andamento nazionale, basti pensare che l’economia della città si reggeva su una Fondazione che ogni anno distribuiva 40 milioni sul territorio, e che di punto in bianco, travolta dal crollo della banca, si è trovata senza soldi.