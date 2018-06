Comunali 2018, l'eccezione della Puglia: domina il centrosinistra

Si registra nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, l'unica vittoria dei simboli ufficiali del centrodestra in Puglia, dove sono tornati alle urne 11 Comuni per i ballottaggi. Oltre a Brindisi - dove il centrosinistra ha vinto con il ricercatore dell’Enea, Riccardo Rossi, alla guida di una coalizione composta da Pd, Leu e civiche di sinistra - una vittoria significativa del centrosinistra si registra ad Altamura (Bari), dove ha vinto con il 54,7% Rosa Melodia, avvocato, che ha battuto Giovanni Saponaro, candidato di centrodestra, sostenuto sia da civiche vicine a Massimo Cassano (ex senatore di Forza Italia) che da fedelissimi del governatore della Puglia Michele Emiliano (Pd). Dopo 20 anni di sindaci espressioni delle destre ad Altamura è tornato un sindaco di centrosinistra. L'ultimo sindaco, Giacinto Forte, venne arrestato nell'ambito dell'inchiesta Tangentopoli della Murgia, che ha portato al commissariamento del comune. A San Nicandro, Costantino Ciavarella ha battuto Mario D'Ambrosio sostenuto da Pd e fittiani. Ciavarella è sostenuto dai simboli di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, insieme all'Udc.

EMILIANO ESULTA DA MOSCA. «Siamo l'unica Regione italiana nella quale il centrosinistra, sia pure nelle sue varie forme, ha saputo prevalere in modo schiacciante sia sul Movimento 5 Stelle sia sul centrodestra, portando a casa una vittoria di 10 a 1», ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando da Mosca (dove si trova in occasione dell'inaugurazione di un volo diretto da Bari), l'esito dei ballottaggi pugliesi. «Questo, ovviamente», aggiunge, «è il frutto della libertà di ciascuno, del fatto che la Puglia non ha ricette precostituite, che non ha imposto candidati calati dall'alto e soprattutto del fatto che è l'energia di un popolo, che da 15 anni fa trionfare il centrosinistra in tutte le elezioni più importanti amministrative e regionali, e consente a una nuova classe dirigente di emergere senza imposizioni, offrendo a ciascuna città la possibilità di scegliere il proprio sindaco nell'ambito della nostra parte politica, trovando sempre un nuovo motivo per rilanciare, per andare avanti».

LA LEGA: «ABBIAMO CONSEGNATO LORO LA VITTORIA». «Il dato complessivo delle elezioni amministrative 2018 in Puglia evidenzia, al pari di quello delle tornate del 2016 e del 2017, un elemento incontrovertibile: laddove il centrodestra è unito, Lega compresa, è competitivo e vince; laddove invece si presenta frammentato - e sono la maggior parte dei casi - consegna la vittoria a una sinistra invece agonizzante nel resto d'Italia», evidenzia in una nota il segretario regionale della Lega in Puglia, Andrea Caroppo il quale annuncia che chiederà ai segretari regionali degli altri partiti della coalizione «di stabilire quanto prima un tavolo regionale permanente, per monitorare e preparare sin d'ora la tornata elettorale amministrativa del prossimo anno».