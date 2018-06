Elezioni comunali 2018, le reazioni nel Pd dopo la disfatta

Il Partito democratico prende atto della débâcle delle Comunali e, dopo i risultati dei ballottaggi che segnano la netta sconfitta dei dem nelle consuete roccaforti come Massa, Pisa, Siena, Imola e Terni, comincia a discutere su come provare a ripartire. L'analisi della sconfitta è però frammentata: c'è chi propone un ripensamento del Partito, chi un suo superamento. Chi un fronte democratico, chi un Ulivo 2.0. E c'è anche chi come Davide Faraone ricorda il 41% di Matteo Renzi. Espressioni che si sommano, senza trovare unità né tantomeno concretezza. Fino alla sentenza di Nicola Zingaretti: «Un ciclo si è chiuso».

Calenda: «Serve un "fronte repubblicano", andare oltre il Pd»

L'ex ministro Carlo Calenda è drastico e ripropone il suo "fronte repubblicano": «Navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno», ha scritto su Twitter, «ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. Subito!».

Orfini: «Inutile mandare in giro premier ed ex ministri»

«Rifondare il Pd è indispensabile, perché oltre il Pd c'è la destra», ha replicato il presidente del Pd Matteo Orfini, in un'intervista dopo i ballottaggi alle telecamere del fattoquotidiano.it. «Oltre il Pd c'è la destra», ha risposto a Calenda il presidente dem, «basta guardarsi intorno e quindi non vedo possibilità di andare oltre il Pd e trovare qualcosa di buono. È ovvio che noi dobbiamo capire come tornare a convincere gli elettori a votare Pd, questo è il dovere del gruppo dirigente passato, presente e futuro del Pd».

«SPERAVAMO DI ANDARE MEGLIO». «È andata male», ha continuato Orfini, «obiettivamente male, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l'esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già avvertito con una certa forza il 4 marzo, sia di specificità locali. La sconfitta di Siena è avvenuta per pochi voti e perché in quella realtà ci sono anche state tante divisioni in questi mesi che non hanno aiutato»

«PERCEPITI COME ESTABLISHMENT». «È chiaro la tesi che con l'assenza di Renzi si sarebbe tornato magicamente a vincere è finita con questi risultati, esattamente come l'idea che mandando in giro i ministri e i presidenti del Consiglio dell'ultima fase si sarebbe riuscito a ribaltare i risultati è risultato abbastanza falsa. Io credo che abbiamo perso dove siamo stati percepiti come establishment e nell'ultimo anno lo siamo stati percepiti ancora di più», ha spiegato ancora il presidente.

«COMMESSI TANTI ARRORI». «Per ripartire», ha osservato, «su molte cose noi abbiamo inseguito il racconto della destra, abbiamo cercato di correggere qualche virgola su un testo scritto dalla destra, mentre avremmo dovuto provare a scrivere una storia nuova. È successo così sull'immigrazione, sull'idea della democrazia, inseguendo l'antipolitica. Ci sono stati tanti errori, adesso bisogna avere il coraggio di mettersi controvento anche se impopolare».

«CONGRESSO? NO A CONTE SUO NOMI». Il presidente è parso molto più scettico sull'ipotesi di convocare il congresso: «Dobbiamo capire se è la soluzione, lo valuteremo all'Assemblea nazionale. Per come è concepito da Statuto del Pd il Congresso è una conta sui nomi. E se qualcuno pensa che questa situazione si possa risolvere con una conta sui nomi, diciamo è molto ottimista, io credo che avremo bisogno di discutere in maniera più radicale e approfondito le ragioni della sconfitta, a cominciare da quella del 4 marzo».