Da Lanzalone a Renzi, fino a Savona e Mustier: i rumors di Winston Churchill

Pare che l’avvocato pigliatutto, che è stato ribattezzato mister Wolf per la sua versatilità nel "risolvere" problemi, sia molto arrabbiato con me perché ho anticipato qui alcune notizie per lui sgradevoli: le sue dimissioni da presidente ma non dal cda di Acea – cosa che è stata decisiva nell’indurre il gip Maria Paola Tomaselli a ritenere che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari e dunque a respingere l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino – il licenziamento di Giada Giraldi, che lui aveva voluto a tutti i costi in Acea per la sua intensa attività di pierre, il ruolo di un vecchio Dc genovese di Prima Repubblica, un certo Marco Desiderato, poi emerso dalle carte dell’inchiesta.

AL SUO POSTO MICAELA CASTELLI. Mi dispiace per lui, ma se è per questo ho anche indovinato che la sua successione sarebbe stata al femminile, e cioè una delle professioniste che già siedevano in cda con lui. E infatti è stata scelta Michaela Castelli. Insomma, caro Wolf, mi chiamo Churchill, mica bao-bao-micio-micio, e da quassù in Paradiso, dove temo che a suo tempo non la faranno entrare, si vedono e si sentono più cose di quelle che lei immagina. Per esempio, si percepisce che le piacerebbe affidare al suo legale, Martellino, dei pizzini da far giungere ad alcuni giornalisti romani con il chiaro scopo di creare diversivi e mandare avvertimenti. Lavoro inutile, glielo assicuro. Disinteressatamente.