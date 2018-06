Migranti, Salvini in visita in Libia

«Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia», ha scritto in un tweet il ministro, riprendendo una proposta che da anni circola in Europa. «Rifiutiamo categoricamente» l'idea di realizzare «campi per migranti in Libia: non è consentito dalla legge libica», ha detto il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq in conferenza stampa, evidenziando la difficoltà di arrivare a un accordo su centri di accoglienza fuori dall'Ue.