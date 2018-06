Ue, l'azzardo di Salvini sui migranti può ritorcersi contro l'Italia

Il presidente francese si è comportato in maniera inaccettabile, esibendo il peggio del suo cinismo e della sua disumanità, da Ventimiglia a Calais, dalle Alpi al Mare (ricordate il poliziotto che obbliga una bagnante musulmana a togliersi il burkini?); altro che Libertè, Egalitè, Fraternitè, vessilli franati sotto il peso di un assoluto cinismo laicista e di un’impudente distinzione tra “migranti-richiedenti asilo” e “migranti economici”. Vergognoso il richiamo al cancro dei populisti. Però, da ultimo, ha detto qualcosa di vero che metterà sul tavolo di Bruxelles non certo per sostenere la posizione italiana, e cioè che adesso, diversamente che nel passato, non c’è emergenza migratoria visto che in questi ultimi 17 mesi la pressione si è verticalmente abbassata. Ma nel teorema del governo italiano questa constatazione è stata letta come un’offesa: poteva e doveva essere invece interpretata come il risultato dell’azione del governo (precedente) da consolidare in maniera tendenzialmente irreversibile attraverso una politica “europea” capace di evitare un’inversione di tendenza.

IL PARADOSSO DI DIRSI VICINI A ORBAN. Nel teorema italiano ci si ostina a sottolineare la vicinanza a Viktor Orban, l’autocrate alla testa dell’Ungheria, e in definitiva ai membri del cosiddetto gruppo di Visegrad; vicinanza incomprensibile visto che Orban e alleati rigettano il principio stesso della solidarietà europea in termini di distribuzione dei migranti tra i membri della Ue che noi invece vorremmo fosse rispettato e propugnano per contro, anzi attuano, la politica della barriera fisica per tenerli lontani; ciò che non solo è una barbarie ma che si ritorce proprio contro l’Italia che non lo può fare per evidenti ragioni geografiche. E certo non sono disposti ad accettare il principio sostenuto dal governo italiano dei centri di accoglienza in più Paesi europei e non solo in Italia o Spagna, oltre che in Africa. Tantomeno la ripartizione obbligatoria di chi sbarca in maniera illegale sulle coste meridionali europee.