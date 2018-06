Chi e Roberto Chieppa, nuovo segretario generale di Palazzo Chigi

Il segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Chieppa, lascia oggi, 25 giugno 2018, il suo incarico per assumere quello di segretario generale di Palazzo Chigi. Ad annunciarlo la stessa Autorità Antitrust in una nota. Nello stesso documento si legge che Chieppa ha guidato la macchina amministrativa dell'Antitrust dal dicembre 2011. «Il Presidente dell'Agcm, Giovanni Pitruzzella, i componenti del collegio, Gabriella Muscolo e Michele Ainis, il Capo di Gabinetto, Filippo Arena, il Capo dello Staff, Vincenzo Valentini, i dirigenti e il personale lo ringraziano per i sette anni del suo fondamentale contributo al funzionamento dell'Autorità Antitrust e gli rivolgono i migliori auguri di buon lavoro per la nuova impegnativa responsabilità istituzionale».

IN PASSATO GIUDICE DEL TAR DI BRESCIA. Laureato in giurisprudenza a La Sapeinza di Roma nel 1988 Chieppa è stato anche docente universitario di diritto amministrativo e del diritto antitrust. Prima di lavorare per il Garante è stato magistrato del TAR di Brescia, giudice della Corte dei Conti, mentre tra il 1989 e 1991 ha lavorato come funzionario al ministero dell’Interno.

APPOGGIO ALLLE FUNZIONI DEL PREMIER. A Palazzo Chigi Chieppa si occuperà di dare il suo supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è altresì occuparsi dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma il Segretario generale predispone anche il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente.