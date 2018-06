Sconfitta del Pd, resa dei conti tra i leader dem

Di rosso in Toscana è rimasta una macchia. La trincea dei sindaci non ha retto all'onda lunga del 4 marzo e ha perso 33 Comuni su 76. «Il Pd c'è, esiste», hanno urlato dal Nazareno all'indomani dei ballottaggi. Il primo turno delle amministrative faceva sperare si potesse reggere, ma il crollo di Pisa, Siena, Massa, Imola, ha trascinato via tutto. Mai come ora, il futuro è un'incognita.

CALENDA: «ANDARE OLTRE IL PD». «Andare oltre il Pd. Subito!», ha invece twittato all'alba Carlo Calenda, che ha anche lanciato per settembre una costituente antisovranista. Ma nel Pd è cresciuto il fronte per il congresso subito. Nel frattempo Maurizio Martina ha frenato Calenda: «Bisogna ricostruire il centrosinistra con il partito democratico al centro. Cambiare persone e idee».

ZANDA: «NO A CAPRI ESPIATORI». La fibrillazione tra i dem per quella che secondo Calenda è una conclamata «irrilevanza», è emersa nelle dichiarazioni post voto. I renziani, come il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, hanno rinfacciato a chi, a partire dai territori, ha chiesto a Matteo Renzi di non farsi vedere in campagna elettorale, che «si perde anche senza Renzi». «No ai capri espiatori», ha ribattuto il 'non renziano' Luigi Zanda, che ha chiamato alle proprie responsabilità chi ha perso «tutte le elezioni dal 2014».

ORFINI CONTRO GLI EX MINISTRI. Matteo Orfini ha puntato il dito contro «ex premier e ministri», da Paolo Gentiloni a Carlo Calenda, che si sono spesi in campagna elettorale e non hanno ribaltato il risultato. «Oltre il Pd c'è solo la destra», ha detto ancora il presidente dem, riecheggiando una vecchia frase di D'Alema. Calenda, che ha chiesto ai dirigenti Pd di far largo a sindaci come l'ex M5s Pizzarotti, lo ha accusato di «presunzione».

NESSUNA PAROLA DI GENTILONI. Nel post voto sono stati pesanti anche i silenzi. Nessuna parola a Paolo Gentiloni, a cui molti tra i dem hanno chiesto di prendere la guida del partito ricevendo un gentile no in risposta. Silenzio anche dai padri nobili Walter Veltroni e Romano Prodi, su cui molti sperano per un nuovo slancio ulivista. E sta in silenzio anche Renzi, che è a Londra per proseguire il suo tour all'estero: in Ue sta lavorando per un asse tra En Marche di Macron, i Ciudadanos di Rivera e i socialisti, in vista delle europee. Ma l'idea di un partito macroniano sembra accantonata, sulle macerie di una sconfitta.

ZINGARETTI: «CHIUSO CICLO STORICO». Chi parla, ha pronunciato però parole di fuoco. «Si è chiuso un ciclo storico», ha detto Nicola Zingaretti, candidato in pectore al congresso. Quel congresso nelle ultime settimane si era pensato di rinviarlo: sopire le tensioni, eleggere Martina segretario nell'assemblea che sarà convocata per il 7 o al più tardi il 14 luglio, ed eleggere il nuovo leader dopo le europee del prossimo anno. Ma la scossa dei ballottaggi, che ha trascinato il Pd ancora più giù, ha convinto tanti tra i dem che si debba reagire, non procrastinare.

AREA DEM CHIEDE IL CONGRESSO. «Congresso subito», ha detto in serata Area Dem, che fa capo a Dario Franceschini e che è in grado di spostare gli equilibri in assemblea. Ma a dirlo è stato anche un deputato gentiloniano come Roberto Giachetti, che ha invocato l'elezione di una «nuova classe dirigente». Un congresso viene invocato anche dall'area Emiliano con Francesco Boccia. Deve essere «costituente», hanno aggiunto Andrea Orlando e Gianni Cuperlo.

CALENDA: «SERVE SEGRETERIA LARGA». «Il lavoro deve partire subito, con coraggio, e coinvolgere non solo il Pd», ha affermato Nicola Zingaretti. I renziani, che scontano il fatto di non avere un candidato, si dicono disponibili al congresso, purché sia «vero»: «Nei tempi necessari», ha spiegato Lorenzo Guerini frenando chi mette fretta. Ma per Calenda tutto questo non basta: serve una segreteria larga, inclusi Gentiloni e Minniti, che traghetti il Pd verso un congresso più largo, di centrosinistra, per il nuovo Fronte repubblicano. Achille Occhetto plaude e chiede di «ripartire daccapo». Ma per ora i dem non seguono Calenda.