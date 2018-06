Il voto turco vissuto dentro BirGun, ultimo giornale d'opposizione

Alle 17 il volume del televisore della redazione si alza. Parla Muharrem Ince, principale volto dell’opposizione a Recep Tayyip Erdogan e leader del Chp (Cumhuriyet Halk Partisi, Partito popolare repubblicano). I redattori si riuniscono davanti allo schermo. Dopo un primo pomeriggio passato tra sigarette e predizioni, si fa sul serio. Le urne sono chiuse, la Turchia conta le schede elettorali.

QUOTIDIANO CON IDEALI DI SINISTRA. BirGun è ormai uno dei pochi giornali fuori dal controllo governativo. Il quotidiano di Istanbul è nato nel 2004, non ha un proprietario e si ispira a ideali di sinistra. Come tutti i media indipendenti in Turchia anche BirGun ha subìto, soprattutto dopo il golpe fallito del luglio 2016, la pressione del governo di Ankara.

REDATTORE INCARCERATO PER UN ANNO. Il giornalista Burak Abatay spiega: «Uno dei nostri redattori è stato in carcere per un anno. Ci hanno reso difficile la fruizione delle notizie provenienti dall’unica agenzia di stampa, Anadolu». La situazione è generalizzata, le condanne all’ergastolo ai giornalisti di Cumhuriyet in aprile sono solo l’ultimo passo di una veloce e perentoria stretta alla libertà di stampa. Si contano 120 giornalisti dietro le sbarre, quasi 160 aziende del settore chiuse e migliaia di disoccupati. Una situazione che ha fatto sprofondare il Paese al 157esimo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa.