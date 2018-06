De Falco (M5s): «Non vedo un esodo biblico di migranti»

Parole controccorrente sull'emergenza migranti da parte del senatore M5s ed ex capitano di fregata Gregorio De Falco. «In questo periodo non vedo un esodo biblico di migranti», ha detto, «il flusso è rallentato negli ultimi tempi». Sulla Marina libica, aggiunge, «va verificata la sua capacità di un effettivo coordinamento dei soccorsi». Poi ha sottolienato: «Abbiamo criticato Minniti perché esternalizzava il problema, ora bisogna verificare la condizione dei diritti umani. Anche questo era lo scopo del blitz del ministro degli Interni Salvini in Libia».

CONVENZIONI INTERNAZIONALI DA RIVEDERE. De Falco commenta a Palazzo Madama le parole del comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino. Era stato lui, parlando con l'ansa, ha parlare di esodo biblico «con un intero popolo che si sposta o tenta di spostarsi via mare in un tratto breve ma pericoloso, con mezzi inadeguati e dunque occorre rivedere la Convenzione». A stretto giro è arrivata la risposta di De Falco. «Gli chiederò un incontro nei prossimi giorni», ha spiegato il senatore M5s, famoso per aver intimato in modo veemente al comandante Francesco Schettino di tornare a bordo dopo il naufragio della Costa Concordia nel 2012. Le convenzioni internazionali del mare (secondo Pettorino ormai da aggiornare) «nascono in effetti per circostanze occasionali», secondo De Falco, «l'impianto operativo non è detto che sia di per sé superato, ma gli strumenti operativi forse sì».