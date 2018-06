Olimpiadi a Torino, Appendino tira dritto sulla candidatura

Nervi tesi nella maggioranza pentastellata che amministra il Comune di Torino. Si è chiusa a notte fonda la riunione tra i consiglieri cinque stelle e la sindaca Chiara Appendino. Tema dello scontro la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, di cui il 26 giugno la prima cittadina parlerà col sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in un incontro a Roma. Nel corso del vertice, iniziato subito dopo il Consiglio comunale e conclusosi dopo le 2, l'ala intransigente del Movimento 5 stelle ha ribadito il no alla candidatura olimpica. Secondo indiscrezioni di stampa riportate sulle pagine locali di alcuni quotidiani, la sindaca Appendino non avrebbe gradito la contrarietà, arrivando addirittura a minacciare le dimissioni.



L'INCONTRO CON GIORGETTI. Alla fine le distanze restano, ma Appendino sembra intenzionata a tirare dritto. In volo verso la Capitale, la sindaca di Torino ha intenzione di mostrare a Giorgetti il modello Torino, improntato sui principi della sostenibilità ambientale e sui debiti zero. Esclusa l'ipotesi di candidatura congiunta con Milano, l'intenzione è quella di spingere il governo a esprimersi. Azione che, almeno per ora, non ha però l'appoggio della maggioranza comunale.



TONINELLI SUL NO DI ROMA. «Io capisco che possano esserci idee differenti ma un M5s di governo non può non rilanciare la proposta di Torino che è migliore di altre come quella di Milano», ha dichiarato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli intervenendo a Radio Anch'io sulle contestazioni di una parte della maggioranza grillina contro Appendino. Per Toninelli la proposta di Torino «è sostenibile e non cementifica e farà risparmiare all'Italia riutilizzando strutture delle Olimpiadi precedenti». A chi gli chiede perché i cinque stelle dissero no a Roma, il ministro risponde «non si può paragonare, Roma era appena uscita da Mafia Capitale, Torino è già pronta».