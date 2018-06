Europee, Renzi pronto all'asse con Macron e Ciudadanos

Se ne mormorava da mesi, soprattutto nei corridoi del parlamento Ue, dove la tensione per delle elezioni previste per il 2019 che ridurranno vistosamente le file dei socialisti europei è evidente, ora però è arrivata la conferma ufficiale. Matteo Renzi, Albert Rivera di Ciudadanos e Emmanuel Macron stanno lavorando a una piattaforma politica comune per il voto del 2019. O almeno questa è la versione di Christophe Castaner, il presidente de La Republique En Marche, il partito del presidente francese. In una conferenza stampa nella sede di Ciudadanos a Madrid, dove si era recato per un incontro con Rivera riportano El Espanol e El Pais, Castaner ha spiegato di aver tenuto «una trattativa telefonica a tre con Rivera e Sandro Gozi» per creare una piattaforma politica comune. Il 15 giugno il presidente di En Marche era venuto direttamente a Roma a incontrare Renzi parlando di una sfida comune contro i populisti ma non era stato esplicito come a Madrid. Nella sede di Ciudadanos, secondo la cronaca dei quotidiani spagnoli, Castaner ha sottolineato come l'obiettivo sia lasciare «i vecchi partiti politici» e quindi, teoricamente, portare alla creazione di un nuovo gruppo al parlamento di Strasburgo.