Il popolo di sinistra è disperso, ma esiste ancora

Serve un nuovo pensiero e un nuovo pensiero non si costruisce senza memoria. Il presente fa schifo. Fa schifo anche perché vive sull’immediatezza. La colpa maggiore di Renzi - ma ha una sola colpa maggiore? - è di aver annichilito e distrutto la sinistra. Povero disgraziato che ha creduto che destra e sinistra non esistessero più. Bisognava impedirgli di leggere gli editorialisti del Corriere della sera. La sinistra, nella quale c’è tutto il socialismo italiano, l’azionismo e il cattolicesimo popolare hanno scritto le uniche pagine nazionale delle nostra storia dal Risorgimento in poi.

È ARRIVATO IL MOMENTO DEL FARE. L’annuncio deve riguardare anche mondi lontani. Mi metto la cenere sul capo, supero le mie idiosincrasie, ma un dialogo con il mondo del 5 stelle va avviato. Un governo con loro non si poteva e non si può fare. Salvini però li sospinge nel nostro campo, almeno una parte. Infine io penso alla destra costituzionale, quella "dell’armonia", del progetto fallito di Fini, ai suoi intellettuali con cui bisogna fare non una alleanza ma sapere che sono in campo. Vincemmo contro la legge truffa nel 1953 grazie alle poche centinaia di migliaia di voti di quel moderato di Epicarmo Corbino. Tutto questo per dire, infine, che bisogna soprattutto fare. Confusamente, commettendo errori, ma certosinamente. Che non passi l’idea che il popolo della sinistra, che è certamente disperso, non esiste più. Ci siamo, cornuti e mazziati, ma ci siamo.