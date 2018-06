La spaventosa (e riprovevole) inerzia del Pd di fronte alla sua crisi

Perché il segretario ancorché reggente del Pd e il suo presidente all’indomani dei ballottaggi dall’esito catastrofico non hanno sentito il bisogno di rimettere il mandato? Perché non vogliono mollare una poltrona che mai più riavrebbero? Perché pensano che la rendita di posizione, per quanto di posizione assai precaria si tratti, sia comunque meglio dell’assunzione di responsabilità? Perché tutto quello che sa dire un dirigente come il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, toscano dalla cui terra d’origine è stato brutalmente espunto il colore rosso, si lascia andare al bislacco commento che il Pd perde anche senza Matteo Renzi? Perché il rampantissimo Carlo Calenda agli inizi di marzo ha preso la tessera di un partito di cui tre mesi dopo avverte il bisogno di «andare oltre»? Di domande ce ne sarebbero una sfilza, ma già queste bastano a definire il quadro confuso e convulso in cui versa il maggior partito della sinistra, il quale somiglia a un pugile che a forza di prendere botte ha perso ogni capacità di reazione.