Il 39% degli italiani vuole regole più facili per sparare

Una pistola in casa per farsi giustizia da sé, quanto meno per aumentare la protezione contro ladri e malintenzionati: il 39% degli italiani è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis Più favorevoli sono le persone meno istruite, il 51% tra chi ha al massimo la licenza media, e gli anziani, il 41% degli over 65 anni.

LA PISTOLA IN 4,5 MILIONI DI CASE. Secondo il rapporto realizzato da Censis con Federsicurezza, aumenta anche il numero degli italiani che possono sparare: nel 2017 nel nostro Paese si contavano 1.398.920 licenze per porto d'armi, considerando tutte le diverse tipologie (dall'uso caccia alla difesa personale), con un incremento del 20,5% dal 2014 e del 13,8% rispetto all'anno prima. La crescita più forte si è avuta per le licenze per il tiro a volo (sono quasi 585.000: +21,1% in un anno), più facili da ottenere. Il Censis stima così che «oggi complessivamente c'è un'arma da fuoco nelle case di quasi 4,5 milioni di italiani (di cui 700.000 minori)».

MENO REATI, PIÙ PAURA. La ricerca conferma inoltre che percezione della sicurezza e situazione reale nel nostro Paese sono in netta divaricazione. I reati denunciati nel 2017 sono in calo di oltre il 10% rispetto a quelli del 2016, gli omicidi si sono quasi dimezzati in dieci anni, da 611 a 343, nonostante questo vi è un senso generalizzato di insicurezza: il 31,9% delle famiglie italiane percepisce il rischio della criminalità nella zona in cui vive (leggi anche l'intervista a Davigo: «Non è vero che l'Italia è un Paese insicuro»). Il senso di insicurezza è maggiore al Centro, dove il rischio è percepito dal 35,9% degli intervistati, e al Nord-Ovest (33%). Ad essere più preoccupate sono le persone con redditi bassi, che vivono in contesti più disagiati, dove secondo il 27,1% la criminalità è il problema più grave del Paese, la percentuale maggiore dopo la mancanza di lavoro. Eppure le statistiche sui reati evidenziano che nel 2017 sono stati denunciati complessivamente 2.232.552 reati, -10,2% rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2008 le rapine sono passate da 45.857 a 28.612 (-37,6%) e i furti da quasi 1,4 milioni a poco meno di 1,2 milioni (-13,9%). La concentrazione dei reati in alcune zone amplifica però le paure. In sole quattro province, dove vive il 21,4% della popolazione, si consuma il 30% dei reati. Milano è al primo posto con 237.365 reati nel 2016 (il 9,5% del totale), poi Roma (con 228.856 crimini, il 9,2%), Torino (136.384, pari al 5,5%) e Napoli (136.043, pari al 5,5%).