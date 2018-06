Consiglio europeo, Savona: «Conduciamo una battaglia civile»

«Anche se può apparire enfatico, il governo sta scrivendo una nuova storia conducendo una battaglia civile. Non opera per la cronaca, che può anche esserci avversa ma che dovrà riflettere sulle iniziative che stiamo intraprendendo per conciliare l'architettura istituzionale dell'Unione europea con una politica che dovrà essere diversa». Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, è intervenuto alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno.

IL NODO DELLE COMPETENZE TRA MINISTERI. L'Italia, ha detto ancora Savona, «deve districarsi dal contingente delle proposte in discussione nelle sedi comunitarie per integrarle con la nostra visione del futuro». Il prossimo 5 luglio si terrà un comitato interministeriale per gli Affari europei, «per concordare la linea comune da seguire e la divisione dei compiti tra i ministeri» (leggi anche: Da Lanzalone a Renzi, fino a Savona e Mustier: i rumors di Winston Churchill).

PROPOSTE SUL FRONTE DELLA POLITICA MONETARIA. Per quanto riguarda in particolare la politica monetaria comune, Savona ha ribadito che «gli strumenti alternativi finora proposti in assenza di un prestatore di ultima istanza non appaiono adeguati nei tempi di reazione, che sono lenti, e nella dimensione necessaria, che è scarsa». Su questo tema l'Italia «presenterà proposte» in sede Ue.