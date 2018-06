Decreto dignità, Flat tax, Ilva: tutti i rinvii del governo M5s-Lega

Dopo essere stato il governo più atteso nella storia della Repubblica italiana, l'esecutivo di Giuseppe Conte e la sua maggioranza confermano la tendenza a muoversi con una certa lentezza. Alla raffica di dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, presto rincorso dal suo collega del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, corrisponde una chiara tendenza al rinvio quando si tratta di affrontare il nodo delle questioni più spinose. Dalla Flat tax alla revisione della legge Fornero sulle pensioni, passando per dossier apparentemente più semplici come quello delle nomine, non c'è campo in cui l'esecutivo non abbia esercitato l'arte della procrastinazione. Vediamo i dossier nel dettaglio.

1. Decreto dignità: mancano le coperture

Il decreto bandiera di Di Maio, che ha voluto così replicare all'attivismo di Salvini, era atteso per mercoledì 27 giugno 2018 in Consiglio dei ministri. Il vicepremier però ha detto che la presentazione è prevista «nei prossimi giorni» e che in Cdm si deve parlare invece di deleghe dei sottosegretari. Il decreto dignità, ha dichiarato Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il parlamento, «prevederà una riduzione della burocrazia fiscale, l'abolizione del redditometro, dello spesometro e tutte quelle misure che chiedono le imprese. Ci sarà un provvedimento contro il gioco d'azzardo, un provvedimento contro il precariato, uno contro le delocalizzazioni facili. Sarà fatto a brevissimo giro. Abbiamo dato dimostrazione di voler fare le cose». Più tardi, Di Maio ha così risposto a chi gli chiedeva conto dei ritardi: «Il decreto dignità è un punto di partenza e se è pronto per stasera arriva stasera, sta facendo il giro delle 'sette chiese', bollinature varie. Il testo è pronto deve essere solo vidimato dai 1000 organi di questo Paese».

SPARITO IL REDDITOMETRO. Tuttavia al giornalista che gli ricordava come a oggi non si sia ancora visto nulla, il ministro ha replicato: «Ho sempre detto che il nostro obiettivo non è legiferare tanto, ma poco e bene. Uno dei mali di questo Paese è l'eccesso normativo. Preferisco che il governo ci metta anche un mese in più per un provvedimento, ma che questo duri». Nell'ultima bozza visionata da Il Sole 24 ore è sparito il redditometro e mancano tutt'ora le coperture.

2. Reddito di cittadinanza: non piace al ministro dell'Economia Tria

In un'intervista radiofonica del 15 maggio, il leader dei cinque stelle Di Maio ha risposto «lo spero» al giornalista che gli chiedeva se il reddito di cittadinanza vedrà la luce nel 2019. Il fatto è che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha già chiarito che, nella Legge di Stabilità che deve essere presentata entro la fine dell'anno, non c'è spazio per misure troppo costose: ci si concentrerà, ha detto, sulle misure «a costo zero».

AUMENTO DELL'IVA DA BLOCCARE. Dopo l'intervento di Tria, Di Maio ha detto che il reddito di cittadinanza è una priorità e che verrà convocato un tavolo. La misura ha un costo variabile tra i 16,1 e i 28,7 miliardi. Prima di trovare quei soldi, però, è necessario reperire 12,4 miliardi di euro per bloccare l'aumento dell'Iva.