Migranti, come funzionano i centri chiusi proposti dalla Francia

La Francia torna a battere sulla necessità di creare dei «centri chiusi» europei nei Paesi di primo arrivo per l'esame della situazione dei migranti. Un sistema che, secondo Parigi, migliorerà la solidarietà e la ripartizione dei richiedenti asilo tra i diversi Paesi Ue. «I centri aperti non funzionano», ha martellato il portavoce del governo, Benjamin Griveaux.

«CENTRI APERTI NON FUNZIONANO». Alla domanda su come convincere il premier italiano, Giuseppe Conte, ad accettare la creazione di questi centri europei sul proprio territorio, Griveaux ha detto che questi «permetteranno di avere una situazione più stabile», incluso in Italia. «I centri aperti hanno condotto alla situazione che conosciamo oggi», ha sottolineato il fedelissimo del presidente Emmanuel Macron al termine del consiglio dei ministri a Parigi, evocando una «forma di esasperazione della popolazione e la vittoria il 4 marzo scorso di due partiti che non fanno dell'accoglienza dei migranti, per usare un dolce eufemismo, la priorità della loro azione» e che «alcuni definirebbero estremi».

FINANZIATI DALL'UE. La proposta dei centri chiusi è condivisa anche dalla Spagna. Confermate le «regole riguardanti gli sbarchi umanitari, e cioè che lo sbarco deve avvenire nel Paese più sicuro e più vicino» alla nave che ha soccorso migranti in mare, il punto cardine della proposta è la creazione dei centri, conformi a quanto previsto dall'Unhcr, da istituire direttamente in territorio europeo nei Paesi di primo arrivo con finanziamenti Ue. I centri, ha spiegato Macron, dovranno avere «mezzi europei che consentano una solidarietà finanziaria immediata, un'istruzione rapida dei dossier» dei richiedenti asilo, e «una solidarietà europea affinché ogni Paese accolga in maniera organizzata quelle persone che hanno diritto all'asilo».

SISTEMA PRIMA INTERGOVERNATIVO. In sostanza, nell'idea di Parigi e Madrid, una volta esaminate le domande di asilo nei centri europei di primo sbarco, i migranti che risultano averne il diritto dovranno essere distribuiti e accolti da tutti gli Stati membri. Ma, questa volta, l'impegno di accoglienza dovrà essere rispettato da tutti: pena, ha minacciato Macron, «sanzioni finanziarie» come eventuali «condizioni al finanziamento di aiuti strutturali». Per le persone le cui richieste d'asilo dovessero invece essere respinte, la proposta franco-spagnola propone la presenza nei centri europei di personale che possa riportarle nei Paesi di origine. Nelle intenzioni del capo dell'Eliseo, la proposta sui centri europei potrebbe essere «a livello intergovernativo», non per forza a 27, in attesa che «un giorno diventi comunitaria».