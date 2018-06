Migranti: al consiglio Ue tre proposte inconciliabili

1. Italia: Centri e hotspot nei Paesi di transito e origine

M5s e Lega hanno chiesto che il governo promuova una strategia che consenta la costituzione di centri di protezione, anche con l'ausilio di personale dell'Ue, volti all'accoglienza e alla permanenza dei migranti presso i Paesi di transito e origine e che siano in grado di valutare in modo preliminare l'ammissibilità delle domande di asilo e protezione internazionale in stretto accordo con le organizzazioni internazionali competenti. Salvini aveva parlato di hotspot ai confini meridionali esterni della Libia, bocciando l'idea di Parigi di hotspot in Italia.

LA LIBIA NON VUOLE CAMPI. Da parte sua, tuttavia, la Libia ha respinto «categoricamente» la proposta di centri gestiti dall'Europa in territorio libico. Salvini ha poi precisato che questi centri di protezione e identificazione non dovrebbero sorgere in Libia, ma «alle sue frontiere esterne»: e dunque in Paesi come Niger, Ciad, Mali e Sudan. Un tavolo tecnico di lavoro su questo, ha annunciato, ci sarà già in settimana. Bisognerà poi vedere se questi Paesi accetteranno di ospitare questi ipotetici centri. Non solo. Roma vuole superare il criterio del Paese di primo arrivo. Su questo punto, ovvero la revisione del regolamento di Dublino, le cose in Ue sembrano ancora in alto mare.

2. Francia e Spagna: centri chiusi nei Paesi d'arrivo gestiti dall'Ue

"Centri chiusi" nei Paesi di primo arrivo in Ue e distribuzione degli aventi diritto all'asilo. La proposta di Francia e Spagna sulla gestione dei flussi migratori, che sarà discussa alla riunione di Bruxelles, è stata illustrata nel dettaglio dal presidente Emmanuel Macron con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Confermate le «regole riguardanti gli sbarchi umanitari, e cioè che lo sbarco deve avvenire nel Paese più sicuro e più vicino» alla nave che ha soccorso migranti in mare, il punto cardine della proposta - già bocciata dall'Italia - è la creazione di "centri chiusi", conformi a quanto previsto dall'Unhcr, da istituire direttamente in territorio europeo nei Paesi di primo arrivo con finanziamenti Ue.

FINANZIAMENTI EUROPEI. I centri, ha spiegato Macron, dovranno avere «mezzi europei che consentano una solidarietà finanziaria immediata, un'istruzione rapida dei dossier» dei richiedenti asilo, prevedendo «una solidarietà europea affinché ogni Paese accolga in maniera organizzata le persone che hanno diritto all'asilo». In sostanza, nell'idea di Parigi e Madrid, una volta esaminate le domande di asilo nei centri europei di primo sbarco, i migranti che risultano averne il diritto dovranno essere distribuiti e accolti da tutti gli Stati membri. Ma, questa volta, l'impegno di accoglienza dovrà essere rispettato da tutti: pena, ha minacciato Macron, «sanzioni finanziarie» ed eventuali «condizioni al finanziamento di aiuti strutturali».

3. Bruxelles: centri di sbarco fuori dall'Europa

Realizzare centri di sbarco al di fuori dell'Europa, rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e, in particolare, con la guardia costiera libica, creare una linea di bilancio Ue dedicata interamente alla lotta contro l'immigrazione illegale: queste le tre proposte che il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk chiederà di adottare ai leader Ue. Un piano, anche questo, che non ha ancora niente di concreto. Manca infatti la necessaria disponibilità dei Paesi del Nord Africa.

PIATTAFORME IN NORD AFRICA. La prima proposta di Tusk sul tavolo dei 28 consiste nello «stabilire piattaforme regionali di sbarco fuori dall'Europa, se possibile con l'Unhcr e l'Oim, in modo da cambiare il funzionamento delle operazioni di ricerca e salvataggio», con l'obiettivo di «spezzare il modello di business dei trafficanti, dato che questo è il modo più effettivo per arrestare i flussi e mettere fine alla tragica perdita di vite in mare». La seconda prevede la creazione «nel prossimo bilancio pluriannuale Ue una linea dedicata a combattere la migrazione illegale», ovvero uno «strumento finanziario flessibile gestito da responsabili per la migrazione dato che solo loro sono in grado di assicurare una cooperazione effettiva con i Paesi d'origine e di transito per arrestare i flussi». Infine, terza proposta, è «aumentare la nostra cooperazione con i Paesi d'origine e transito, e in particolare il nostro sostegno alla Guardi costiera libica, in modo che abbiano tutte le risorse necessarie per controllare appieno le acque territoriali libiche».