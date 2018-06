Migranti, ecco la strategia italiana al Consiglio europeo

SU DUBLINO ITALIA "ISOLATA". I leader Ue, intrappolati nella loro stessa retorica, sono pronti a discutere solo di come rafforzare la Fortezza Europa. Sul tavolo la riforma di Dublino praticamente non ci sarà. L'Austria non vuole nemmeno che venga nominata nelle conclusioni. I Paesi di Visegrad non vogliono sentir parlare di quote. E forse per Roma è persino meglio. Checché ne dica il governo nostrano, infatti, secondo un funzionario del Consiglio l'Italia «è isolata» nel sostenere che tutti gli Stati Ue devono essere responsabili di un migrante che entra in Europa. La dichiarazione a cinque sul superamento del principio di primo ingresso - sottoscritta con Grecia, Cipro, Spagna e Malta - sembra aver fatto il suo tempo, lascita all'era precedente alle imbarcazioni lasciate vagare per il Mediterraneo.

LA LINEA ROSSA: CONDIVIDERE I SALVATAGGI. Soprattutto il dossier ingombrante adesso è un altro: alcuni leader, la cancelliera tedesca in particolare, hanno il bisogno di sventolare all'opinione pubblica risultati nel contrasto alla migrazione cosiddetta illegale e quindi ai movimenti secondari, cioè i movimenti dei migranti che lasciano il Paese di primo ingresso per dirigersi in altri Stati Ue. «La riforma di Dublino della presidenza bulgara», è il commento non casuale di un diplomatico mediterraneo, «era una falsa riforma: si occupava solo di quelli». Ma in questo scenario il governo di Roma è pronto al do ut des e su ciò che vuole ricevere ha le idee chiare: sistematizzare, argomentano fonti diplomatiche, quello che la linea del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sta già di fatto facendo accadere, e cioè la condivisione delle attività di salvataggio e recupero. In sostanza, l'approdo delle imbarcazioni in diversi Paesi Ue affacciati sul Mediterraneo e, eventualmente, la distribuzione dei migranti arrivati, come nel caso dell'imbarcazione accolta alla fine a Malta. La linea è in realtà la stessa tentata nel giugno 2017: allora gi altri Paesi mediterranei, in primis Francia e Spagna, opposero il gran rifiuto. Cosa è cambiato da allora?