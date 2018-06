Migranti, la proposta italiana in 10 punti per il Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato alla Camera la proposta in 10 punti che l'Italia intende portare al prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Il vertice avrà al centro il tema del bilancio e delle frontiere esterne dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'immigrazione, il governo ha individuato una serie di obiettivi da perseguire:

1) Intensificare i rapporti con i Paesi d’origine per prevenire i flussi in uscita, in particolare Libia e Niger;

2) Rafforzare le frontiere esterne dell’Unione europea;

3) Intensificare gli accordi per pattugliare le coste;

4) Superare il Regolamento di Dublino, perché «chi sbarca in Italia sbarca in Europa»;

5) L’obbligo di salvare vite in mare «non può diventare obbligo di gestire le richieste d'asilo per conto di tutti»;

6) Mettere a punto iniziative comuni Ue per contrastare la tratta di esseri umani;

7) Ogni Stato membro «stabilisca quote per l'ingresso di migranti economici»

REGOLE INADEGUATE. «Il Regolamento di Dublino va superato», ha spiegato Conte, «perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire i flussi migratori». Il premier ha poi sottolineato come «solo il 7%» dei migranti che arrivano in Europa abbia effettivamente diritto all'asilo in base alle attuali regole. Di qui la proposta di stabilire quote non solo per chi chiede protezione umanitaria o scappa dalla guerra, ma anche per chi è in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli (leggi anche: Lifeline, la Ong accusa la Germania di impedire l'accordo sui migranti).

TASSARE IN MANIERA EQUA LE INDUSTRIE DEL WEB. Per quanto riguarda invece i nodi economici, l'Italia ritiene che l'attuale assetto dell'Unione europea «non garantisca una tassazione equa, soprattutto per le industrie del web. Vogliamo tassare i profitti generati negli Stati membri, per redistribuirli nelle comunità che hanno contribuito a generarli».

PIÙ FONDI PER L'INCLUSIONE SOCIALE. L'Italia, ha detto ancora Conte, è «un contributore netto» del bilancio di Bruxelles e pensa quindi di «meritare maggiore attenzione». Il premier ha quindi citato gli ultimi dati Istat sulla povertà nel nostro Paese, per poi aggiungere: «Proporrò che il negoziato sul bilancio europeo riservi un'attenzione finanziaria più sostanziale ai fondi destinati all'inclusione sociale, con cui si potrebbe finanziare la riforma dei centri per l'impiego. Il bilancio 2021-2027 è uno strumento chiave per raggiungere questo traguardo» (leggi anche: Italia, 5 milioni di persone in povertà assoluta).

RIDURRE IL DEBITO PUBBLICO. Infine, con riferimento al debito pubblico, Conte lo ha definito «pienamente sostenibile». Occorre «puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica».