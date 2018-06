Cosa ha detto Salvini nel question time alla Camera

L'Italia è pronta a donare 12 motovedette a Tripoli per pattugliare le coste della Libia nel tentativo di ridurre gli sbarchi. A dirlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso del question time alla Camera. «Oggi in Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo».

«IN LIBIA 660 MILA MIGRANTI». «Secondo dati dell'Oim», ha aggiunto Salvini in LIbia sono presenti 662 mila migranti, il 10% minori, provenienti da 40 Paesi, prevalentemente africani. I richiedenti asilo registrati dall'Unhcr sono 152mila».

«DAZI? SOSTENGO QUALSIASI DIFESA DEGLI ITALIANI». Quindi, risondendo in merito ai dazi ha chiarito: «Sosterrò qualunque proposta del governo per difendere il lavoro e la salute degli italiani. Stanno arrivando prodotti fuorilegge, agricoli e commerciali, che sono un pericolo per la salute». «Ogni protezione» - ha sottolineato - «significa anche protezioni commerciali».

«MACRON NON PUÒ DARCI LEZIONI». Parlando alla Cnn, Salvini ha poi attaccato duramente Macron. «Parla di valori», ha detto, «ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia». Sui migranti, ha aggiunto, «con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti a essere ascoltati: la Spagna è intervenuta, Malta deve intervenire e così la Francia, la Germania e l'Olanda...»