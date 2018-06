Tagli ai vitalizi, ex parlamentari minacciano class action

L'Associazione degli ex parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale risponderebbero personalmente e patrimonialmente ciascun membro dell'ufficio di Presidenza, compreso il presidente Roberto Fico. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il presidente dell'Associazione Antonello Falomi e Peppino Gargani.



COLPITE LE PERSONE PIÙ ANZIANE. In conferenza stampa Falomi e Gargani hanno ribadito che la delibera non solo è un «monumento all'illegalità costituzionale», ma è anche «iniqua» sul piano sociale, perché colpisce maggiormente le persone più anziane, come gli over 90, alcuni dei quali vedranno il proprio assegno calare da 4725 auro a 677. Al netto dell'incostituzionalità rappresentata dall'intervento retroattivo sui vitalizi, ridefiniti con metodo contributivo, sotto accusa sono i criteri adottati dall'ufficio di presidenza. «La delibera», ha detto Falomi, «non è farina del sacco di Fico, ma frutto della collaborazione con il presidente dell'Inps Boeri che ha fornito due funzionari» che hanno elaborato «coefficienti di trasformazione privi di fondamento giuridico, del tutto inventati». In particolare «vengono applicati i coefficienti di trasformazione a persone con oltre 90 anni come se avessero 55 anni, quindi con una aspettativa di vita di 35 anni: una totale assurdità».



ETÀ MEDIA DI 76,5 ANNI. Ed ecco alcuni esempi: a G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per G.F. che riceverà 719 euro rispetto agli attuali 4725, mentre il nuovo assegno di B.B sarà di 737 euro. Falomi ha sottolineato che i 1.240 ex deputati a cui viene toccato l'assegno hanno una età media di 76,5 anni, con una aspettativa di vita di 6 anni, per cui i coefficienti di trasformazione adottati risponde solo a due «ragioni politiche»: «La vendetta» nei confronti di ex parlamentari di forze politiche diverse da M5s e Lega, e la volontà di «creare il precedente per poi toccare retroattivamente le pensioni dei cittadini italiani, come chiedono i poteri forti, dal Fmi alla Bce, che chiedono di tagliare la spesa previdenziale».



FALOMI: «OPERAZIONE VERGOGNOSA». Nel complesso a 517 ex deputati l'assegno viene tagliato dal 50 all'80%; per 610 tra il 20 e il 50%, mentre per alcune decine il passaggio al metodo contributivo comporterebbe l'aumento del vitalizio, che però viene bloccato dalla delibera. «Una operazione vergognosa», ha insistito Falomi, «lontana mille miglia dalla legalità costituzionale, che interviene su persona in una età di grande fragilità». Insomma, ha aggiunto Gargani, «un intervento violento». «Mai avrei immaginato di dovermi difendere dal Parlamento», ha concluso.