Tim Cook e i falsi pentiti del capitalismo

Immaginiamo quanto debba essere stato profondo lo sconcerto degli uomini di Cupertino nel constatare invece come i loro dispositivi, alla stregua di quelli di altri produttori, abbiano contribuito al rimbambimento collettivo di una buona fetta dell’umanità che passa la gran parte del suo tempo col ditino sul display dei diabolici aggeggi. Lapalissiana la sconsolata conclusione di Cook: «Se passi tutto il tempo sul telefono, vuol dire che stai spendendo troppo tempo sul cellulare». Che dire di queste esternazioni, che quasi sempre escono fuori dalla Silicon Valley e dintorni, dove evidentemente deve essere diffusa la sensazione che spesso nel suo valore d’uso l’innovazione si sia trasformata in abiezione?

UN PENTIMENTO AMBIGUO. La prima è che forse davvero questi signori si sono resi conti di aver avviato un meccanismo che gli è sfuggito di mano, e quindi reagiscono come quei fisici che scoperta la scissione dell’atomo inizialmente non avevano immaginato che da lì alla bomba atomica il passo sarebbe stato breve. La seconda, di segno opposto, è che siano dei gran paraculi. Che lo facciano insomma per far vedere agli occhi del mondo di non essere solo accumulatori seriali di soldi, ma uomini dotati di sensibilità e altruismo.

NESSUNA SOLUZIONE ALL'ORIZZONTE. Se così fosse, magari si preoccuperebbero di trovare una soluzione, si darebbero da fare per arginare l’uso degenerativo di quella che fu una geniale invenzione. Cook non vi fa cenno però. Si limita a un generico: «Abbiamo cercato di riflettere su come possiamo aiutarli». Quesivi, et non inveni. Ci abbiamo provato, ma purtroppo non abbiamo trovato alcuna soluzione. E via col nuovo modello di iPhone.