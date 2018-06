Trump, Salvini e l'impetuosa corsa verso un mondo orrendo

Il mio sogno segreto è svegliarmi una mattina, aprire il giornale e leggere una cosa bella che ha fatto Donald Trump, fosse anche andare a aiutare gli anziani a portare fuori il cane. Invece ogni giorno è una batosta, un piccolo morso che porta l’ideale che i padri fondatori di questa nazione siano sempre più lontani dalla realtà.

LA SICUREZZA NAZIONALE È UNA SCUSA. La mattina di martedì 26 giugno 2018, per esempio, non si fa che parlare della decisione della Corte suprema di accontentare il programma di Trump di proibire l’entrata di persone provenienti da cinque Paesi musulmani. Il motivo della decisione è basato sulla sicurezza nazionale di questo Paese, ma la verità è che, come dichiara il senatore Christopher Coons, «questa decisione è in diretto contrasto con i principi della Costituzione e con la visione della nazione dei padri fondatori, secondo la quale tutti hanno diritto di pregare per chi vogliono. Nel tempo, abbiamo migliorato la nazione combattendo la discriminazione in tutte le sue forme, ma la decisione della Corte suprema dimostra che abbiamo ancora tanta strada da fare prima di raggiungere i nostri ideali».

ESCLUDIAMO PURE "GLI ITALIANI MAFIOSI"? Sarebbe come dire che siccome in Italia c’è la mafia, allora gli italiani non possono più entrare negli Stati Uniti, o che siccome alcuni messicani sono poveri e narcotrafficanti, tutti devono stare fuori di qui. La discriminazione che si nasconde dietro a questo nuovo divieto viene giustificata dalla paura che gli americani hanno degli attacchi terroristici.