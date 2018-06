Chi è Fabio Vaccarono, papabile direttore generale della Rai

Classe 1971, di Ivrea, bocconiano, Vaccarono ha inizato la sua carriera nella società di consulenza Bain&Company per poi passare nel 2004 in Starcom Mediavest. Da lì in avanti tutta una carriera concentrata sui media e la pubblicità: Rcs Advertising (ha lavorato con Colao), poi direttore generale di Sole 24 Ore System, nel 2009 il salto in Manzoni, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Espresso, con l'incarico di amministratore delegato e direttore generale, dove si interfacciava direttamente con l'Ingegnere Carlo De Benedetti. Se fino a qui il cv di Vaccarono certifica la sua conoscenza del mondo dei media, è il salto in Google nel 2012 come Country manager che lo caratterizza come uomo dei “nuovi media”.

DIALOGO SIA CON M5S SIA CON FI. In questo incarico Vaccarono è tra l'altro uomo che ha cercato con il Fisco una strada “aperturista”, versando 306 milioni a sistemazione delle partite pregresse. Attento a evitare scontri, uomo di mediazioni più che di strappi, di Vaccarono si ricordano nel Movimento 5 stelle anche per la sua partecipazione a Ivrea al convegno organizzato dalla Casaleggio e Associati nel 2017. Nello stesso anno, però, ha partecipato anche a un'iniziativa di Forza Italia. Come a dire: andiamo a parlare con chi ci chiama, senza preclusioni.

LA FAMIGLIA LEGATA A OLIVETTI. E però, allo stesso tempo, Vaccarono è anche un “uomo” della sua terra, quella Ivrea olivettiana che è nel pantheon ideale della galassia grillina: il nonno è stato assunto nell'azienda modello di un'Italia innovativa e allo stesso tempo inclusiva dal capostipite Camillo Olivetti, il padre da Adriano. Fabio, invece, dopo un'esperienza nei media italiani, ha rivolto la sua attenzione alla Silicon Valley. Anche questo è un racconto dei tempi.