Valle d'Aosta, la leghista Spelgatti nuovo presidente

Nicoletta Spelgatti, salviniana della prima ora e leader della Lega valdostana, è il nuovo presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta. Avvocato di 46 anni, sposata e con due figli, è considerata la 'pasionaria' del Carroccio ai piedi delle Alpi. Guida una coalizione di cui fanno parte alcune forze autonomiste (Stella alpina, Pour notre Vallée, Alpe, Mouv), con una maggioranza 'risicata' di 18 consiglieri su 35.

PRIMO INCARICO PER UN LEGHISTA. Con la sua elezione ha segnato vari primati: è il primo esponente della Lega a guidare la Regione, la prima donna a ricoprire questo incarico e anche la prima donna del Carroccio eletta governatore. «Titani della storia valdostana sono stati donne» - ha detto - «e constato che le donne che hanno fatto la storia della nostra regione hanno pensato più a quello che facevano che a concentrarsi sul loro genere. Cercherò di trarre dal loro coraggio prezioso esempio».

DIETRO SOLO A ROLLANDIN. Militante del Carroccio da una decina di anni, Nicoletta Spelgatti ha iniziato la carriera con una consulenza legale alla Camera dei Deputati. Una 'gavetta' passata per i corsi di formazione di via Bellerio e culminata con l'elezione nel Consiglio comunale di Aosta nel 2015. Partendo dagli scranni di piazza Chanoux, con la determinazione da tutti riconosciuta, è riuscita a risollevare la Lega e a portarla al 17% delle recenti regionali, con sette consiglieri eletti. E lei è stata la seconda più votata con 2.745 preferenze, dietro solo all'"imperatore" Augusto Rollandin, padre-padrone dell'Union valdotaine finita all'opposizione.

«LA VAL D'AOSTA TORNI A ESSERE UN'ISOLA FELICE». «La Lega Vallée d'Aoste» - ha spiegato Spelgatti, snocciolando in poco meno di 20 minuti il programma di governo - «è una parte della Lega di Matteo Salvini: gode di completa autonomia, contrattandola come tutte le autonomie con il centro, ha tra gli eletti e gli attivisti noti autonomisti veri, non opportunisti dell'ultimo minuto, ha antifascisti, non è insomma antivaldostana. Tutt'altro, siamo anzi i primi ad essere, e lo stiamo dimostrando, davvero autonomisti». Passando all'azione amministrativa Spelgatti ha messo le mani avanti: «Il nostro impegno sarà totale perché lo richiedono le circostanze, ce lo richiede il momento, vogliamo essere il governo del fare. Ereditiamo una situazione gravemente compromessa e siamo determinati a cambiarla, radicalmente. Gravissimi ritardi si sono accumulati: non siamo il crocevia d'Europa, affatto, come provammo a esserlo. Rischiamo invece di perdere il treno del nostro armonico inserimento in un'economia interdipendente e transnazionale di cui non sembriamo neanche aver preso le misure. Tutto questo cambierà. La Valle d'Aosta può e deve tornare a essere l'isola felice».