Un vertice internazionale si prepara anche con la comunicazione

L’assenza di filtri del web e la possibilità di giocare, quando l’occasione lo consente, anche con un registro più ironico, non devono però farci perdere di vista l’importanza della comunicazione prima, durante e dopo un grande incontro internazionale. Soprattutto se è di debutto per un leader politico, come nel caso del G7 in Canada durante il quale ha esordito il nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stesso vale per i vertici dell’Unione europea a cui partecipano in queste settimane i nuovi ministri, in molti casi figure tecniche o rappresentanti di partito per la prima volta alla guida di un ministero. Partiamo dalla preparazione, un’attività fondamentale per la comunicazione in qualunque ambito, anche quello aziendale. È utile in questi casi iniziare dai contenuti che verranno trattati durante il summit: alcuni saranno più tecnici, altri ritenuti più adatti ad una resa mediatica. Si tratta di operare una selezione che non deve ovviamente influire sull’effettiva discussione, ma servire piuttosto da guida per chi deve sovrintendere alle attività di comunicazione: non tutto potrà essere anticipato alla stampa, incluso in un comunicato, diffuso sui social media. La distinzione andrà attuata in termini di “notiziabilità”, ma anche di opportunità.

TROVARE IL GIUSTO MIX. In vista dell’appuntamento, potrebbe inoltre rivelarsi utile spiegare meglio l’importanza della discussione, focalizzandosi sui messaggi che possono essere indirizzati all’opinione pubblica, agli stakeholder più interessati al tema e, perché no, ai partner di governo. Messaggi che possono fare chiarezza sulla possibilità di raggiungere o meno determinati obiettivi, sulle proposte che si intende promuovere, sui necessari passi avanti che la soluzione di un problema richiede. Certo, sarà quasi naturale dare una coloritura “politica” a ciò che si dice, perché in fondo la tendenza di ogni rappresentante di partito (e anche di un tecnico “prestato alla politica”) è quella di cogliere l’occasione per inviare un segnale al proprio elettorato, attuale o potenziale. L’abilità del comunicatore, in questo caso, consiste nella capacità di trovare il giusto mix e lo strumento più adatto: un’intervista a un grande quotidiano si conferma ancora, nonostante le difficoltà della carta stampata, un canale privilegiato per “dare il la” alla propria partecipazione a un summit.

L'ESEMPIO DI CONTE. Diversa la situazione durante un vertice. Al di là dei momenti “standard” previsti in queste occasioni (l’assalto dei giornalisti all’arrivo, la conferenza stampa unificata o l’incontro singolo alla fine, la photo opportunity con gli altri leader), ci sono alcuni accorgimenti che possono fare la differenza e che il premier Conte, ben istruito dal portavoce Rocco Casalino, ha già mostrato di saper cogliere al suo primo G7. La capacità di anticipare risultati e temi, magari prendendosi qualche rischio ma cogliendo l’opportunità, con dichiarazioni “a caldo”, di essere inseriti nei pastoni dei telegiornali in prima serata e ripresi dai quotidiani del giorno dopo: non sorprende l’insistenza, normalmente da parte dei vari rappresentanti dei governi europei a Bruxelles, su ciò che si è ottenuto dal confronto con i propri omologhi.