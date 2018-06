Carige, l'estate calda della banca genovese tra restyling e conti

Qualcosa in più si capirà al cda del 10 luglio 2018, un mese prima del board nel quale si devono approvare i conti. Non meno rischi li porta con sé la richiesta della Vigilanza di concludere il turnaround per la banca, che soltanto nel 2016 sembrava vicina al fallimento.

NESSUN AZIONISTA VUOLE IL PRESTITO. Dopo l'aumento di capitale da 500 milioni e la pesante cessione di crediti deteriorati, il piano industriale prevede un altro passo non meno delicato: l’emissione di un prestito subordinato fino a 500 milioni, che già nei mesi scorsi l'istituto era pronto a lanciare. Ma che nessuno - soprattutto tra gli azionisti - vuole.

«IL MERCATO NON È CONVINTO». Come ha spiegato in un'intervista a La Stampa Tesauro, a domanda sul perché non sia ancora intrapresa questa strada, ha risposto: «Perché evidentemente il mercato non è convinto». Quindi l'ex presidente, quasi parlando a nome di chi l'aveva scelto (cioè i Malacalza), ha aggiunto: «A Francoforte l’ho detto esplicitamente. Una cosa è avere responsabilità di vigilanza, altro è cercare di imporre modi e tempi per cessioni e acquisizioni. La banca è in buone condizioni di liquidità e ha ancora molto da vendere per completare il risanamento, dagli immobili alla collezione artistica. Non la si può costringere a tappe forzate».