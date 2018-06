Decreto dignità, perché Tria ha bloccato la misura di Di Maio

Il pacchetto all'insegna della "dignità" pensato da Luigi Di Maio alla fine è slittato. Il provvedimento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico era atteso per mercoledì 27 giugno 2018 in Consiglio dei ministri ma alla fine è stato rimandato, come molti altri provvedimenti promessi dal governo Conte. Ufficialmente il leader pentastellato ha detto che verrà esaminata nei prossimi giorni perché il Csm deve prima finire di discutere delle deleghe dei sottosegretari. Ai giornalisti Di Maio ha garantito che il dl è pronto e che «sta facendo il giro delle 'sette chiese', bollinature varie. Il testo è pronto deve essere solo vidimato dai 1000 organi di questo Paese». Ma sotto c'è qualcosa di più.

STOO ANCHE DA GIORGETTI. l rinvio del cavallo di battaglia pentastellato è arrivato direttamente del Ministro dell'Economia Giovanni Tria. La Stampa ha scritto che questo stop ha ricevuto anche il bene placito del potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Una doppia bocciatura che nasconde una battaglia politica in seno al governo. Il leghista infatti ha anche ammonito tutti i colleghi a verificare sempre le coperture finanziarie dei provvedimenti, come a dire: se il provvedimento non passa è colpa di chi lo presenta.

IL NODO DELLO SPLIT PAYMENT. Gli uomini di Tria avrebbero sollevato non poche perplessità sui costi del decreto. Tra le misure quella più criticata è stata l'abolizione dell'obbligo dello split payment, cioè un meccanismo fiscale che permette di combattere l'evsione dell'Iva nell'ambito della pubblica amministrazione. L'idea di Di Maio era quella di eliminare il provvedimento creato dal governo Renzi per migliorare la vita dei contribuenti. Ma gli uffici della Ragioneria hanno valitato che il provvedimento funziona: tra il 2015 e 2016 il gettito di Iva dei "furbetti" è stato 3,5 miliardi. Oltre allo split payment altri dubbi sono stati sollevati su articoli del provvedimento e su aspetti tecnici.

PRESSIONI DAGLI IMPRENDITORI. Ma se Di Maio continua a sostenere che si tratta solo di un ritardo tecnico, ma nell'esecutivo più di qualcuno ha sollevato dubbi oltre le coperture economiche, mostrano perplessità nel merito e sull'impatto politico. La pressione sul provvedimento, che tra le altre cose prevede il ritorno delle causali, il limite delle quattro proroghe e l'aumento dei costi contributivi, è stato fortemente osteggiato da Confindustria, Confcommercio e Confesercenti. Una protesta che avrebbe trovato proprio nel ministro dell'Economia e nella Lega degli interlocutori.