M5s in trappola, tra ministri leghisti e ministri del presidente

Si dirà che il titolare di via XX Settembre ha smorzato anche gli entusiasmi leghisti sulla Flat tax, ma non pare questo, almeno al momento, un tema su cui il Carroccio sia costretto a pagar pegno. Salvini agli occhi del mondo piace come spietato sceriffo, non come teorico di una nuova fiscalità. Infine il decreto dignità, quello che nella testa di Di Maio dovrebbe dare un’impronta grillina all’esecutivo, viaggia periglioso tra bollinature che mancano e fuoco incrociato dei corpi intermedi e delle associazioni di categoria che lo considerano una minaccia alle loro rendite di posizione. E tutto in omaggio alla sottaciuta tesi (esplicitarla si rischia il politicamente scorretto) che il capitale dev’essere lasciato libero di prosperare senza lacci e lacciuoli, o fastidiosi obblighi verso i lavoratori, che ne intralcerebbero le magnifiche sorti.

TROPPO SUDDITANZA M5S VERSO LA LEGA. Il tutto basta e avanza a spiegare perché il Movimento 5 stelle cominci a scendere nei sondaggi, perché l’enorme consenso di cui ancora gode abbia dato inequivocabili segnali di erosione. La sua sudditanza al partner leghista è evidente, ed è su come smarcarsene che i pentastellati devono interrogarsi. In queste contraddizioni le opposizioni potrebbero proficuamente infilarsi, ma sembrano in tutt’altre faccende affaccendate. Una sta a in clinica a Bolzano a farsi i massaggi, l’altra dà grande rilievo a chi al suo interno le propone di suicidarsi.