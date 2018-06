M5s, cosa prevedono le nuove regole sui rimborsi

Un forfait da 3 mila euro al mese che diventano 2 mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari del Movimento 5 stelle potranno trattenere mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del Movimento alle Camere. Lo ha annunciato il Blog delle stelle, sottolineando che il taglio alle indennità e quello all'assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento.

SPESE PER SOGGIORNO, VITTO E TRASPORTI. «Per le spese generali e di diaria», recita il documento, i parlamentari «potranno trattenere un importo stabilito in misura forfettaria pari a euro 3 mila che, per i soli residenti nella provincia di Roma, si riduce a euro 2 mila. Questa quota include le spese di soggiorno, vitto, trasporti e spese telefoniche». Il forfait fa riferimento alle spese che i parlamentari potranno trattenere mensilmente.

OGNI MESE 2 MIA EURO DA RESTITUIRE. L'importo minimo da restituire, invece, sarà di almeno 2 mila euro al mese. I parlamentari dovranno poi pagare 300 euro mensili per la piattaforma Rousseau, mentre l'indennità percepita dovrà essere pari a un massimo di 3.250 euro netti mensili. Sottraendo dal totale ricevuto mensilmente la quota forfettaria, la quota Rousseau, l'indennità e l'importo minimo da restituire ai parlamentari resterà una somma in merito alla quale dovranno «rendicontare puntualmente» le spese sostenute.

«OBIETTIVO POLITICA A COSTO ZERO». Il nuovo regolamento per i rimborsi «sarà la stella polare che tutti i nostri eletti dovranno seguire, ma non ci basta. Vogliamo che il nostro esempio virtuoso diventi presto obbligo di legge, estendendo la nuova disciplina economica a tutti gli eletti di tutti i partiti ed eliminando finalmente gli odiosi privilegi della politica. Con il M5s al governo possiamo realizzare ciò che abbiamo sempre sognato», recita sempre il Blog delle Stelle annunciando il cambio delle regole. «L'obiettivo è lo stesso di sempre, cioè garantire il corretto utilizzo dei soldi pubblici nel rispetto dei contribuenti, ma il nuovo regolamento ci aiuterà a raggiungerlo con ancora maggiore efficienza. Anche nella XVIII legislatura il MoVimento 5 stelle dimostrerà che una politica a costo zero è possibile e desiderabile».