Migranti, così l'Italia tiene in ostaggio il summit europeo

Il governo italiano si è presentato a Bruxelles rifiutandosi di parlare solo di movimenti secondari, cioè l'argomento che interessa ad Angela Merkel alla ricerca di mantenere la sua poltrona di cancelliera. Roma ha provato a presentare un pacchetto completo: si parla di movimenti secondari solo se c'è la solidarietà sugli sbarchi, o meglio l'apertura dei porti.

MA LA FRANCIA CONTINUA A FAR SCUDO. Poco più in là, in un altro angolo del palazzo del consiglio, per tre volte di fila il consigliere diplomatico di Macron si è sentito porre la stessa domanda: «La Francia è pronta a mettere a disposizione un porto?». E per tre volte ha risposto allo stesso modo: sosteniamo «il diritto del mare», vale «il principio del porto sicuro e più vicino». Scudata dietro al diritto, Parigi non ha nessuna intenzione di cedere sul punto che per l’Italia è la vera linea rossa: la distribuzione dei migranti che arrivano via mare.

SPAGNA E GRECIA TRA LE "VOLENTEROSE". Però attorno alla Francia e alla Germania si sono schierate sia Spagna sia Grecia. Madrid e Atene, due governi deboli per motivi differenti, hanno annunciato subito di essere pronte alla solidarietà nei confronti di Berlino, entrando dunque in quella coalizione di volenterosi evocata da Merkel per salvare se stessa e Schengen. E secondo quanto riferito dal consigliere del presidente francese hanno anche accettato il piano di Macron sulla realizzazone di piattaforme di disimbarco - leggi centri chiusi per dividere i richiedenti asilo dai migranti economici - sul territorio europeo.