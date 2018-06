Perché sciogliere il Pd: il caso di Orfini e Ascani

Però oggi da qualche parte bisogna pur partire. Il primo dato di partenza, spiaccia o no a chi sta nel Pd, è l’annuncio del suo scioglimento. Vale più di una autocritica di massa. Anche per una ragione che ha detto con franchezza Nadia Urbinati oggi sul Fatto: «Uno dei problemi seri del Pd è l’insopportabilità della sua classe politica».

IL RUOLO CONQUISTATO COL "TRADIMENTO". Non mi piacciono gli attacchi alle persone (l’ironia si!) ma prendete due casi umani: Matteo Orfini e Anna Ascani. Sono spesso in tivù con aria saccente di chi ha dietro le masse e una sapienza enciclopedica. I due sono tecnicamente definibili come “voltagabbana”, il loro ruolo eminente nel Pd non nasce da meriti ma da tradimenti, l’uno di Massimo D’Alema, l’altra di Enrico Letta. Chi si interroga su quale attività li abbiamo sottratti per farli dirigenti e deputati scopre che erano nelle stesse condizioni di molti dirigenti dei 5 stelle. Negli anni del fulgore renziano non hanno fatto prigionieri, tagliando teste, facendo il bello e il cattivo tempo, opponendosi agli avversari dell’ex premier in un modo che neppure la Boschi ha mai osato.

IL DESERTO DEI MODERATI. Al popolo della tivù che «si faceva la fame» o si moriva di paura per i ladri dicevano che tutto andava bene, che l’Italia era in netta ripresa, che finalmente c’era un leader altro che D’Alema e tutti, ma proprio tutti, quelli di prima. Hanno accettato che si cacciassero uno a uno gli elettori che avevano letto almeno una sintesi del Manifesto di Carlo Marx e si sono messi in attesa dei moderati che sarebbero arrivati entusiasti al posto di quelli che venivano dal Pci. Nessuno è arrivato ma loro sono rimasti alla loro posto. Orfini ha anche fra i suoi successi l’avvento della Raggi.

VOLTARE PAGINA È POSSIBILE. E tu un partito con gente come questa (e tanti altri come loro) non lo sciogli? Ma gli mandi il fabbro a serrare le porte per chiuderli nei loro deliri, nella loro prosopopea, nella loro inutilità. Per questo bisogna dire che la pagina va voltata radicalmente. Vengano avanti vecchi e giovani. Guardate agli Usa: un vecchio mai stato al governo guida la resistenza dei democratici ed è di queste ore il successo della candidata outsider rispetto al titolare del seggio democratico alla Camera. Si può fare. È finita la carriera di Totti, di Del Piero, di Baggio e non vogliamo mandare a casa questi quattro brocchi?