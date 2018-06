Reddito di cittadinanza, cosa sappiamo su tempi e coperture

Il reddito di cittadinanza? «È la priorità di questo governo», dice il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Luigi Di Maio. Ma «date certe non possiamo darle». La speranza è di introdurlo «già nel 2018, nel 2019 sicuramente sarà fatto». Un grosso punto interrogativo, tuttavia, riguarda anche le necessarie coperture finanziarie (leggi anche: Decreto dignità, Flat tax, Ilva: tutti i rinvii del governo M5s-Lega).

VERSO LA LEGGE DI STABILITÀ. Il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle in campagna elettorale avrebbe appena ricevuto uno stop dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure, secondo Di Maio, «le coperture ci sono e saranno inserite nella prossima legge di Stabilità». Indiscrezioni di stampa sostengono che il governo italiano avrebbe già avviato una trattativa con l'Unione europea, per chiedere flessibilità - ovvero margini di spesa in deficit - fino allo 0,5% del Pil, e starebbe preparando una manovra da 18 miliardi di euro.

IL PRIMO PASSO È LA RIFORMA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Di sicuro c'è che per il reddito di cittadinanza l'ostacolo principale resta quello delle risorse, visto che non è scontato che si possa pescare dal Fondo sociale europeo. Si parla di circa 3,4 miliardi, cofinanziati e non ancora utilizzati, che potrebbero essere sfruttati per riformare i centri per l'impiego, primo passo verso il sussidio promesso dal M5s. A regime, secondo stime degli stessi pentastellati, per il reddito di cittadinanza vero e proprio ne servirebbero altri 15.

FRACCARO VUOLE ATTINGERE AI FONDI EUROPEI. Ma è proprio in questa direzione che guarda anche il ministro Fraccaro: «Una battaglia importante la faremo in Europa. Vogliamo che l'Italia abbia uno strumento europeo per rilanciare l'economia. Il parlamento ha votato una misura per cui almeno il 20% dei Fondi europei vengano destinati alla lotta contro la povertà. Chiediamo di poter spendere questi soldi».

DECRETO DIGNITÀ IN DIRITTURA D'ARRIVO. Quanto al decreto dignità, il 28 giugno Fraccaro si è mostrato ottimista: «Credo che lunedì sera (2 luglio, ndr) sarà fatto senza problemi» (leggi anche: Decreto dignità, perché Tria ha bloccato la misura di Di Maio).