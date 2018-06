«Senatori a sorte», nuova provocazione sul blog di Beppe Grillo

L'ormai ex leader del Movimento Beppe Grillo ha lanciato sul suo blog una nuova provocazione. In un post dal titolo "Il più grande inganno della Politica: farci credere che servano i politici", il comico genovese si interroga su come migliorare la coabitazione tra le persone individuando nella politica il fulcro del problema. Parlando del concetto di democrazia Grillo si è posto due domande «La prima è se vivere in democrazia sia una buona cosa, la seconda è se le nostre democrazie stanno funzionando bene». L'unica risposta, scrive ancora, è che la democrazia non funziona e va aggiustata, come? Selezionando causalmente i suoi rappresentati.

UNA SELEZIONE RAPPRESENTATIVA DEL PAESE. «Io un’idea ce l’ho, il suo nome tecnico è “sortition”. Ma il suo nome comune è “selezione casuale”. L’intuizione è di un certo Brett Hennig. L’idea è molto semplice: selezioniamo le persone a sorte e le mettiamo in parlamento». Nel suo ragionamento il comico ha spiegato che un sistema del genere garantirebbe una selezione « e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune. Sarebbe un microcosmo della società».

UN SISTEMA PER LA FINE DELLA POLITICA. Per Grillo il sistema servirebbe a mettere fine all'intera classe politica. Per giustificare la sua posizione viene tirata in ballo anche la "demarchia" della Grecia antica: «Era un concetto fondante della civiltà classica, anche Aristotele, nella Retorica, definisce la democrazia stessa come la forma in cui si estraggono a sorte i rappresentanti». «Gli antichi Ateniesi», ha scritto, «selezionavano a caso i cittadini per occupare la maggior parte dei loro posti politici. Sapevano che le elezioni erano dispositivi aristocratici. Sapevano che i politici di carriera erano una cosa da evitare».

UN ESPERIMENTO DA INIZIARE AL SENATO. Ma come si applica questo sistema in Italia? Per Grillo si dovrebbe partire per gradi: «Forse il primo passo sarebbe una seconda camera nel nostro parlamento, piena di persone scelte a caso, un senato dei cittadini, se volete. C’è una campagna per un senato popolare in Francia e un’altra campagna in Scozia. Sarebbe come un cavallo di Troia nel cuore del governo. E poi sostituire le elezioni con il sorteggio».