Tagli ai vitalizi, il M5s contro Casellati

Cresce la tensione sul fronte dei tagli ai vitalizi dopo la frenata della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati all'iniziativa varata dal suo omologo alla Camera Roberto Fico, che dovrebbe essere votata tra il 9 e il 3 luglio per entrare in vigore a partire dal prossimo mese di novermbe.

MORRA: «UNA GIRAVOLTA INCREDIBILE». In subbuglio, in particolare, il Movimento 5 stelle, che, attraverso una nota del senatore Nicola Morra ha bollato quella «della presidente Casellati sul taglio dei vitalizi» come «una giravolta che ha dell'incredibile». Morrra ha aggiunto che il M5s «non farà sconti».

MORRA: «UNA PROPOSTA CONTRO I PRIVILEGI». «Con Di Maio mi sono battuto per tutta la scorsa legislatura per togliere certi privilegi», ha aggiunto al proposito il ministro per i Rapporti con il parlamento Ricacrdo Fraccaro. «Quando abbiamo scoperto che gli ex parlamentari viaggiavano per tutta la vita su treni, aerei e navi in tutta Italia, pagati dai cittadini, quando abbiamo scoperto che c'era un'assicurazione contro le punture d'insetto, dov'era questa associazione di ex parlamentari che ci accusa di prendere un provvedimento anticostituzionale? È una proposta non contro un diritto acquisito, ma contro un privilegio, contro una delibera che i parlamentari si sono fatti nel segreto di una stanza. Se questo è un diritto acquisito allora bisogna rivedere il concetto di diritto acquisito».