Vertice europeo sui migranti, le dichiarazioni dei leader Ue

Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, sempre più in sintonia con Emmanuel Macron, dalle colonne di Le Monde, si è detto scettico sulla possibilità di un accordo unitario al vertice europeo di Bruxelles, e insiste sulla necessità di andare avanti anche attraverso cerchie più ristrette. «Forse questa soluzione comune non riguarderà i 28 in un primo tempo, ma deve cominciare ad articolarsi nella forma di una cooperazione tra diversi Paesi, prima di estendersi al resto», ha detto, aggiungendo che «una delle riflessioni del mini-summit di domenica, a Bruxelles, era la necessità di assumere iniziative tra diversi Stati membri dell'Ue e dei Paesi di origine o di transito, in funzione delle relazioni storiche di ognuno. La Spagna, per esempio, ha una relazione storica di cooperazione, di collaborazione, con il Marocco, che ha un'importanza geostrategica essenziale per il continente europeo nel controllo dei flussi migratori. La Francia, l'Italia o la Germania hanno lo stesso con altri Paesi».

LA VERA SFIDA È ALL'«EUROFOBIA». E proprio l'Italia, ha aggiunto Sanchez, dovrebbe «chiedersi se le decisioni unilaterali possono essere una risposta efficace dinanzi a un problema globale». «I discorsi incendiari», ha sottolineato Sanchez, «possono essere efficaci in termini elettorali, ma non lo sono come risposta a questi drammi». La vera sfida, per il premier spagnolo deve essere lanciata «all'eurofobia». «Siamo un continente che ha numerosi valori. Noi politici ci riempiamo la bocca di paroloni, di grandi principi. Ma accade che i cittadini percepiscano che noi non li rispettiamo nella pratica. Dobbiamo essere coerenti. La sfida dell'Unione europea è all'eurofobia, e sarà battuta solo se l'Europa è più forte e unita».



MADRID PER IL SÌ AI PORTI SICURI. All'ipotesi di creare piattaforme di sbarco fuori dall'Europa, Sanchez, che difende con forza la necessità di un accordo Ue, ha risposto: «In teoria, non mi sembra una cattiva idea. Bisogna esaminarla». Detto questo, è convinzione di Madrid che al vertice europeo sui migranti sia necessario «trovare un equilibrio, complesso ma necessario, tra gli interessi di ognuno. La Spagna avrà un atteggiamento costruttivo, per proporre soluzioni responsabili e solidali. Saremo solidali con la Germania. Gestiamo una realtà migratoria difficile. E nel caso dell'Aquarius abbiamo assunto quella di altri Paesi…». Sanchez poi ha difeso l'idea di creare porti sicuri per procedere all'esame della situazione sui migranti, cosiddetti «centri chiusi». E però, ha messo in chiaro Sanchez, «non li chiamerei centri chiusi ma porti sicuri: si tratterebbe prima di tutto di localizzare dei porti lungo il Mediterraneo affinché le Ong sappiano dove dirigersi e ottenere una risposta europea, approvata dall'Alto commissariato per i rifugiati. L'Ue», ha continuato il capo del governo spagnolo nel giorno del vertice Ue, «potrebbe versare dei fondi per l'accoglienza dei migranti e la gestire delle richieste d'asilo». «Chiaramente», ha concluso, «chi non risponde ai criteri sarebbe rinviato nel Paese d'origine. Quando un'imbarcazione arriva sulle coste di Tarifa, in Andalusia o a Lesbos, in Grecia, arriva in Europa, non in Spagna o in Grecia».