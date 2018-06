Vertice Ue sui migranti, Conte trova l'accordo con Macron (contro Orban)

Non poteva che finire così, con I due arcinemici ad accordarsi, il presidente Emmanuel Macron e il primo ministro Giuseppe Conte, il primo che non voleva aprire I porti al secondo e il secondo che non voleva ospitare I centri chiusi del primo. Per uscire dall'impasse in cui l'Italia aveva trascinato il vertice europeo, minacciando il veto sulle conclusioni, se non fossero state prese in considerazione le nostre richieste, un'intesa tra Roma e Parigi era la via obbligata. E quella trovata tra Conte e Macron, seppure ancora sulla carta, è anche furba: riesce a lasciare le mani libere a entrambi.

COMPROMESSO SU SOLIDARIETÀ E PIATTAFORME. Dopo aver tenuto in sospeso le conclusioni e dopo aver fatto anche saltare la conferenza stampa congiunta di Jean Claude Juncker e Donald Tusk, solo il confronto diretto con la Francia ha fatto in modo che l'Italia sbloccasse il vertice. La strategia italiana ha portato qualche frutto. E dopo il faccia a faccia con Conte, Macron ha subito fatto sapere che il principio nella gestione dei migranti deve conciliare solidarietà e responsabilità, riferimento alla formula che secondo fonti italiane dovrebbe apparire nel documento finale dove si parla del principio di solidarietà. Per Roma bastava il punto politico, anche se non è chiaro con che conseguenze. Il secondo sostanziale passo avanti è l'accordo sulle piattaforme di disimbarco.