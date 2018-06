Il governo Lega-M5s vuole reintrodurre i voucher in agricoltura

Il governo Lega-M5s si prepara a reintrodurre i voucher nel settore agricolo. Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, ha spiegato che i lavori in questo senso sono già in una fase avanzata: «Bene ha fatto Salvini a toccare il tema dei voucher. Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurli, perché utili per combattere il lavoro nero e rendere più efficaci i controlli».

Il datore di lavoro, ha detto ancora Centinaio, «potrà beneficiare di prestazioni lavorative in piena legalità e con coperture assicurative in caso di incidenti, mentre il lavoratore riceverà non solo un compenso esente da tasse, ma potrà accumulare contributi per i trattamenti pensionistici» (leggi anche: Cosa dicevano Di Maio e Salvini sui voucher).

Il tema, però, è divisivo per la stessa maggioranza. «Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese, costringendoli al nero», ha detto infatti il vicempremier Salvini intervenendo al Festival del lavoro in corso a Milano. I voucher, ha aggiunto il leader della Lega, «sono stati ipocritamente cancellati ma sono fondamentali in alcuni settori, vanno reintrodotti».