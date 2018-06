Hotspot fuori dall'Ue: il muro dei Paesi extraeuropei

I diretti interessati, ossia i Paesi che potrebbero ospitare questi centri di sbarco, hanno però posto il veto senza mezzi termini. Il 'no' che pesa di più è quello della Libia, perché si tratta del principale Paese di transito di migranti dall'Africa all'Europa, e perché la chiusura è arrivata proprio durante la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier Ahmed Maiteeq in quell'occasione ha opposto un «rifiuto categorico» ai campi sul proprio suolo, affermando che «non è consentito dalla legge libica».

TUNISIA E ALGERIA SEGUONO LA LIBIA. La Tunisia ha fatto lo stesso, sottolineando di non avere «né i mezzi né le condizioni né la capacità di creare questi centri». L'Algeria ha obiettato oggi che sta già procedendo ai rimpatri nel solco degli accordi sottoscritti con i Paesi vicini. E che l'Europa ha «mezzi e capacità» per fare da sola. Il fronte del no ai centri di sbarchi si allarga anche agli europei.

BOSNIA E MONTENEGRO ESCLUDONO L'IDEA. La Bosnia rileva di essere già «vittima della crisi migratoria» perché è un Paese di transito, dove passano anche migranti Ue di Paesi come Bulgaria e Grecia, e quindi non può accettare anche il peso di allestire campi stabili. Il Montenegro invece è alle prese con una nuova rotta balcanica (rispetto a quella chiusa con l'accordo Ue-Ankara) battuta dai migranti mediorientali e asiatici. E quindi, ha assicurato il premier Markovic, il suo Paese «non si trasformerà in un campo profughi».