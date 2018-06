Beppe Grillo vuole mettere sul mercato due canali della Rai

«Rai Tre, Rai Due, Rai Uno: due saranno messe sul mercato e una senza pubblicità. Questo dice l'Elevato e accontentatevi di questo, grazie». La finestra socchiusa, il volto in penombra e il megafono per amplificare l'inconfondibile voce. Beppe Grillo ha lanciato il suo proclama sulla televisione pubblica. Lo ha fatto dalla stanza dell'hotel Forum, dove soggiorna per il suo weekend romano e dove nel pomeriggio del 29 giugno ha incontrato l'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa.

IL NODO DELLE NOMINE. A pochi giorni dalla sortita di Luigi Di Maio sul «censimento dei raccomandati Rai», il garante e fondatore del Movimento 5 stelle ha rilanciato un tema caldo per il governo legastellato, che per ora ha rinviato il nodo delle nomine a Viale Mazzini. Grillo, che dalla Rai fu allontanato negli Anni 80, già in passato aveva lanciato la sua idea di privatizzazione parziale dell'azienda. E non è il primo a farlo. A suo tempo lo fece anche Silvio Berlusconi. Ma le parole di Grillo sono destinate ad avere ben altra eco, ora che il M5s è al governo e che proprio Di Maio ha la delega alle telecomunicazioni.

L'11 LUGLIO IL VOTO DI CAMERA E SENATO. La Rai, intanto, è al centro di un braccio di ferro nella maggioranza per le imminenti nomine del consiglio di amministrazione. I membri di competenza parlamentare saranno votati l'11 luglio da Camera e Senato. Ma è la figura dell'amministratore delegato quella su cui si concentrano le attenzioni di Lega e M5s, dal momento che ciascuno dei due partiti vorrebbe avocarla a sé.

L'APPELLO DI FICO. «Faccio un appello vigoroso a tutto l'arco parlamentare, la politica resti fuori e dia finalmente un segnale forte di cambiamento» ha detto il presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico. Ma le parole di Grillo sembrano destinate a riaprire l'intero dossier (leggi anche: Palinsesti Rai, conferme e novità per l'autunno 2018).