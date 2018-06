Salvini su decreto dignità, flat tax e migranti

Nel primo mese di vita il governo si è occupato prevalentemente della questione migratoria e questo in parte ha bloccato tutte le proposte di politica economica, come nel caso del decreto dignità di marca grillina. Nel corso del 29 giugno il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato a giornali e in occasione di eventi pubblici delle mosse economiche del governo, in particolare su flat tax e legge Fornero.

OBIETTIVO FLAT TAX NEL 2018. «L'obiettivo è già entro il 2018 dare segnale concreti per flat tax, legge Fornero e pace sociale», ha detto a Circo Massimo su Radio Capital. «Bce, Istat, Confindustria da tempo non sono d'accordo», ha aggiunto, «vuol dire che se ne faranno una ragione loro e tutti quelli che dicono che non si tocca. Noi toccheremo la Fornero, la smonteremo per ripartire da quota cento».

SALVINI: «ITALIA PAESE SICURO». In giornata Salvini si è recato anche al Festival del lavoro a Milano e ribadito che dal punto di vista economico e finanziario, «penso che l'Italia sia un Paese sicuro, e se riusciremo a tagliare tasse e a semplificare la burocrazia l'Italia è il Paese più bello per venire a investire, a vivere e anche a fare i pensionati, al posto di andare in Portogallo».

«COPERTURE DL DIGNITA'? ANCHE DI PIU'». Per quanto riguarda invece la questione del decreto Dignità il ministro ha detto di aver sentito Luigi Di Maio per gli «ultimi aggiornamenti». Il leader leghista ha aggiunto che «ci siamo sulla sbrurocratizzazione, tagliare gli spesometri, i redditometri, gli studi di settore», ha spiegato. Per quanto riguarda invece i costi si è limitato a dire: «Ci sono le coperture per il decreto dignità? Anche di più, domani ve ne parlerà il ministro Di Maio». Sulla flat tax ha invece detto che gli piacerebbe dare entro il 2018 un primo risultato concreto per il privato e le professioni, per poi dedicarci alle famiglie. «Non posso fare tutto in un quarto d'ora, ma il contratto di governo non deve restare un libro dei sogni, pian piano, mese per mese voglio applicarlo».

VOUCHER VANNO REINTRODOTTI. Nonostante questo però ha lanciato un avvertimento al collega del Lavoro: «Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero». Salvini ha aggiunto, rispondendo a una domanda, che «i voucher sono stati ipocritamente cancellati, sono fondamentali in alcuni settori, vanno reintrodotti».

«CON M5S NESSUNA ALLEANZA». Il ministro è tornato poi sul contratto di governo ribadendo che «quello con i M5s è un contratto di governo, non un'alleanza passata, presente o futura», la collocazione della Lega «è e rimane il centrodestra». Lega e Cinquestelle sono «soggetti diversi con storie diverse che hanno scelto di mettersi in gioco per passare dalle parole ai fatti». Una scelta «coraggiosa» perché «sia noi che loro avremo avuto convenienza ad andare alle elezioni e far saltare il tavolo». Salvini ha poi negato contrasti con Di Maio o con gli altri cinquestelle. «Spesso ci messaggiamo, anche con Toninelli, e spesso ce la ridiamo», ha detto, «Siamo soggetti diversi ma nei cinquestelle ho trovato gente seria, concreta, onesta e preparata».