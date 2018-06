L'Italia del cattivismo può essere sconfitta solo con la lotta

Quello che dobbiamo capire a sinistra è che dobbiamo liberarci dalla sudditanza al “cattivismo”. Dobbiamo dare per scontato che siamo una minoranza, avendo come riserva mentale che molti fra i cittadini “cattivisti” lo sono fino a un certo punto e per un certo tempo. Troppe volte vedo titubanze attorno ai “niet” del fantasmatico premier Conte e di Salvini in sede europea. Loro stanno cercando di trasformare un dramma umano di proporzioni eccezionali in un fatto burocratico di frontiere da presidiare. C’è una disparità di tipo emotivo che va messa in luce. Il pensiero unico che domina sul Paese ammette e sollecita la commozione di ricchi e poveri (ma quanta attenzione ai “cattivisti” poveri) su ciò che si perde di fronte all’invasione straniera e fa emergere il cinismo assoluto sul dramma di chi cerca di salvare la vita venendo, spesso solo di passaggio, qui.

LA SOLIDARIETÀ È NEL DNA DEGLI ITALIANI. I poveri sui battelli non emozionano più. Chi li trasporta, quei giovani dalle facce pulite e/o dalle braccia tatuate sono trattati come pirati. Una vera vergogna! Una sinistra che si rispetti e che rispetti se stessa non deve avere paura della verità, anche se appare solo la propria verità, e non deve aver paura dei propri sentimenti. Sappiamo che l’Italia non è invasa, che la quota di immigrati che vive con noi è inferiore a quella di altri Paesi (la Francia, che appare in molti momenti assai dura, è un grande Stato multietnico), che accogliere e solidarizzare sono nel nostro Dna. Chissenefrega se queste verità non piacciono a Salvini e pazienza se oggi anche la vecchietta del supermercato si sente minacciata da fantasmi.