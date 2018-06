Vertice Ue: l'accordo sui migranti non è un accordo, è un auspicio

Infine l’Italia, che ottiene un duplice risultato: per la prima volta da che l’Unione esiste batte i pugni sul tavolo minacciando il veto, cosa che avrà mandato in solluchero la maggioranza sovranista che sul ventre molle dei precedenti governi ha costruito parte delle sue fortune. In più, anche se non in forma esplicita, ottiene una sorta di avvallo a un principio più volte ribadito in questi giorni dal premier Conte, ovvero che «chi sbarca in Italia sbarca in Europa».

UN'INTESA FRAGILE. Sarà davvero così? Ovvio che l’assunzione di responsabilità su base volontaria sembra una ghiotta scappatoia per tirarsi indietro, e che quindi più che di accordi si tratti di auspici, di appelli alla buona volontà delle nazioni del Vecchio continente perché di fronte a un fenomeno epocale e destinato a continuare negli anni a venire non si girino dall’altra parte. Che del resto l’intesa sia fragile lo dice la proposta cardine su cui essa si basa: ovvero la creazione di centri chiusi nei quali far confluire i migranti per poi deciderne il destino, in base alla un po’ farisaica distinzione tra rifugiati politici ed economici, come se scappare dalla guerra o dalla fame non fosse egualmente una questione di sopravvivenza.

I CENTRI CHIUSI NON SONO OBBLIGATORI. I centri tuttavia non sono un obbligo, ma un atto di generosità che già qualcuno dei partner mette in discussione. Lo stesso Conte ha detto che sul tema l’Italia si riserverà di decidere. Chiaramente, se fosse passata l’ipotesi di allestire questi centri fuori dai confini dell’Unione, la risposta sarebbe stata ben più convinta. Purtroppo però, con buona pace dei suoi governanti, l’Europa non può decidere anche per quei Paesi che non vi fanno parte, e in questo Libia, Tunisia e Marocco, chiamati in causa, hanno avuto reazioni piuttosto piccate.