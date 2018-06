Vertice Ue sui migranti, che cosa guadagna l'Italia

È una domanda che il giorno dopo si pongono in tanti tra i cronisti stranieri accorsi al Consiglio europeo, perché non riescono a darsi una risposta pragmatica. Nelle conclusioni del vertice le azioni condivise e complementari per accogliere i migranti sbarcati sono legati alla realizzazione di «piattaforme di sbarco regionali», da creare «in stretta cooperazione con i Paesi terzi interessati e con l'Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati) e l'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni)».

RESTA LA BASE VOLONTARIA. Per ora tuttavia i Paesi terzi non si vedono all'orizzonte. A parte il sistema messo in piedi dall'Onu e dall'Oim per evacuare la Libia e portare parte dei richiedenti asilo in Niger, finora l'Ue ha incassato una lunga lista di rifiuti, dall'Algeria alla Tunisia. Poi però ci sono i migranti che vengono salvati e portati nel territorio dell'Ue e che, ripete il documento, «dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri, unicamente su base volontaria».