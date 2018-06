Diritti gay, Spadafora (M5s): «L'Italia non tornerà indietro»

Il governo Lega-Movimento 5 stelle si spacca sui diritti omosessuali? Parrebbe di sì, almeno a sentire le parole del sottosegretario alle Pari opportunità, il grillino Vincenzo Spadafora, che ha partecipato al Pompei pride sabato 30 giugno 2018: «Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello dell'esecutivo. So che in una parte del governo non c'è la stessa sensibilità, ma l'Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati».

«PERCORSO DI ASCOLTO E CONFRONTO». Quella parte con "meno sensibilità" è senza dubbio rappresentata dal ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, leghista dalle posizioni anti-abortiste e filo-russe, che tra le altre cose ha detto che «le famiglie gay non esistono». Spadafora però non sembra d'accordo: «Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt (Lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ndr), ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto». Chi lo dice al ministro Fontana?