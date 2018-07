Dellimellow: «Vi spiego la campagna vincente del Pd a Teramo»

D. Come sono nati i claim della campagna?

R. Con Mirko Rossi, assessore provinciale all'Edilizia scolastica e responsabile della campagna, abbiamo lavorato molto in fretta per creare una linea grafica e degli slogan per il primo turno. Il copywriter Cesare Di Flaviano ne ha elaborati due: «14 anni di centrodestra, 2 sindaci, 2 commissari, una città in ginocchio» e «#torniamoateramo». È stato un lavoro molto riuscito visto che si è distaccato dai soliti, scontati, giochi di parole tipici di una città che trova, nella prima sillaba, l’assist per l’utilizzo incontrastato di "te" come pronome.

D. Lei ha curato i social network. Come è andata?

R. All'inizio ho avuto un grosso problema: le vecchie pagine del partito cittadino non erano più recuperabili perché qualcuno prima di andarsene non aveva restituito gli accessi. Per questo ho creato da capo tutti i profili social. Il videomaker Josh Heisenberg, approfittando della giornata di presentazione della lista, ha girato il materiale per tre mini spot mentre io ho realizzato un format funzionale per Facebook in grado di ospitare le video-interviste ai candidati.

D. Qual è stato l'ostacolo maggiore?

R. I tempi. Dal momento che si è ufficializzata la lista dei candidati avevamo 4-5 giorni di tempo per consegnare il materiale. Dal classico "santino" con foto del candidato al fac-simile della scheda elettorale con personalizzazioni, fino alle vetrofanie, grafiche per manifesti 70-100, creazione social, video e mailing list. È styato delicato anche monitorare gli avversari, i giornali e i singoli candidati. Un lavoro necessario per poter calibrare interviste e comunicati.