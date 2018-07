L'Europa sovranista diventerà un fantoccio tra Usa e Russia

Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo, diceva il filosofo George Santayana. Voleva frenare l’impeto nuovista dei suoi concittadini americani di inizio 900, convinti di dover reinventare il mondo. Oggi il rischio è di tipo diverso, in particolare in Europa, dove occorre scegliere che cosa salvare di un passato importante. Il nostro mondo non è più quello di ieri. La speranza deve considerare realtà nuove, e affrontarle. I timori di chiusure nazionali, che la Brexit e l’elezione di Donald Trump portavano chiaramente alla luce nel 2016, in due anni non hanno fatto che crescere. L’esito moderatamente positivo del Consiglio Ue sui migranti, nella notte fra il 28 e 29 giugno a Bruxelles, è un tentativo di fermare il declino dell’idea di Europa, ma non basta.

IL RITORNO DI UN NAZIONALISMO MASCHERATO. Si annebbia e allontana l’internazionalismo europeo e atlantico e si afferma il neonazionalismo etichettato come “sovranismo”. Bastava la vecchia parola nazionalismo, che sarà e già è lo sbocco del propedeutico sovranismo. Solo che la parola nazionalismo anche dopo 73 anni ha ancora odore di morte, in Europa almeno, e sovranismo sembra nuovo. Vari segnali indicano che già siamo sul percorso per riportare in auge la congerie di nazioni grandi, medie e piccole destinate purtroppo a reincarnare la caustica definizione del politologo Karl Deutsch (Praga 1912-Boston 1992). Diceva che «una nazione è un gruppo di persone tenute insieme da errori condivisi sulle proprie presunte origini ancestrali e da una condivisa antipatia per i loro vicini».

LA PROPAGANDA DIVISIVA DI TRUMP. Donald Trump ha trovato il modo di trattare male persino Justin Trudeau, primo ministro canadese, capo di una nazione che vive da 150 anni in simbiosi con gli Stati Uniti lungo la più pacifica fra le grandi frontiere del mondo. Trump, per un misto fra ignoranza, calcolo e note caratteriali, da giocatore d’azzardo se ne infischia del passato e raccoglie consensi con atteggiamenti e scelte dal sapore innovatore fra chi ne sa ancora meno, circa il passato. Riesce a gabellargli come nuove fiammanti e tutte di sua invenzione formule vecchie di 140 anni come America First, bandiera del vecchio nazionalismo americano già prima di Theodore Roosevelt. E riceve applausi quando fa rivivere quanto Warren Harding dichiarava nel 1920 seppellendo il magniloquente internazionalismo dei doveri predicato da Woodrow Wilson: farci i fatti nostri e al diavolo con tutto il resto.